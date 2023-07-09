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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى يوضح جهود منظومة الشكاوى الحكومية فى حل مشاكل المواطنين (فيديو)

الكاتب الصحفي إسلام
الكاتب الصحفي إسلام عفيفي

أوضح الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، جهود منظومة الشكاوى الحكومية في حل مشاكل المواطنين، قائلًا: "إن منظومة الشكاوى تعكس أهمية كبيرة لدى الدولة المصرية ومدى أهمية تواصلها مع المواطنين بشكل سريع يواكب تطورات العصر". 

وأضاف إسلام عفيفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش عبر فضائية extra news، أن منظومة الشكاوى أنشئت بقرار رئاسي وجمهوري، وهو ما يعكس قيمة المنظومة وأهميتها.

وأوضح أن منظومة الشكاوى تعمل بشكل مؤسسي منذ عام 2017م حتى الآن، لافتًا إلى أن عدد الشكاوى لا يقل عن 100 ألف شكوى واستغاثة شهرية، وهو ما يعكس مدى الاحتياج الحقيقي لهذه المنظومة، حيث يتم النظر في هذه الشكاوى بمنتهى السرعة.

وأكد أن منظومة الشكاوى تتواصل مع الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وأيضًا المحافظات، وبالتالي هي تغطي الردود على كافة تساؤلات المواطنين أو شكاواهم أو استغاثاتهم. 

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