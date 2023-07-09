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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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5 أهداف لقطاع التدريب والبحث والتطوير بمبادرة "ابدأ"

مبادرة ابدأ
مبادرة "ابدأ"

نشر موقع يوتيوب مقطع فيديو بعنوان "فيلم إبدأ"، حيث تضمن الفيلم، التعريف بمحور التدريب والبحث والتطوير في المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".

وقال المهندس نادر أحمد نادر، نائب رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير، إنه  يوجد لدينا خمسة أهداف؛ الهدف الأول هو توفير التدريب لكل المصريين، والهدف الثاني هو التنوع، وأن يكون لدينا دور أساسي للمرأة في التدريب، والهدف الثالث هو الانتشار في جميع المواقع الجغرافية في جمهورية مصر العربية، والهدف الرابع هو التكامل بين جميع قطاعات ووزارات الدولة المعنية بالتدريب، والهدف الخامس هو استدامة التدريب لقطاع الصناعة. 

وأشار إلى أنه حتى الآن تم تحقيق 3 مشروعات ناجحة؛ المشروع الأول هو مشروع ابدأ حياة التعاون مع حياة كريمة، وهو توفير التدريب، حسب احتياجات الصناعة في محافظة سوهاج وفي محافظة الغربية، والمشروع الثاني بالتعاون مع شركة بيكو لتوفير التدريب على قيادة وصيانة المعدات الثقيلة، والمشروع الثالث هو التدريب على المستوى الإداري في المصانع بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وشركة شاومي مصر.

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