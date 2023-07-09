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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس التدريب بمبادرة إبدأ: نبحث مشكلات المصانع المتعسرة لإيجاد أنسب الحلول لها

مصنع
مصنع

نشر موقع يوتيوب مقطع فيديو بعنوان  "إبدأ 2"، حيث تضمن الفيلم، التعريف بمحور التدريب والبحث والتطوير في المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".

 

وقال المهندس عبدالرحمن زوبع، رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير، إن قطاع البحث والتطوير يعمل من خلال محورين؛ محور البحث والتطوير، ومحور التدريب، لافتاً إلى أن محور البحث والتطوير يتركز دوره في المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية في بحث مشكلات المصانع المتعسرة وإيجاد أنسب الحلول لها بطرق علمية عملية حديثة. 

 

وأشار إلى أن دور محور التدريب في المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة الحالية والعمالة الجديدة في قطاع الصناعة وقطاع المهن الحرة، وقطاع الحرف التراثية.

 

وفيما يتعلق بمحور التدريب، تم وضع خطتين؛ خطة قصيرة الأجل وخطة طويلة الأجل، لافتًا إلى أن الخطة قصيرة الأجل عن طريق توفير دورات تدريبية قصيرة، فني ومهني وتثقيفي للعمالة الحالية والعمالة الجديدة، في قطاع الصناعة والمهن الحرة والمهن التراثية.

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