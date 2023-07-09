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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الروسية: قرار واشنطن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية "سياسة عدوانية لإطالة الصراع"

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

 قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن قرار الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا بالذخائر العنقودية؛ هو مثال على "سياسة عدوانية تهدف إلى إطالة الصراع الأوكراني".

 

وأشارت زاخاروفا - فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم - إلى أن "قرار (الرئيس الأمريكي) جو بايدن بتزويد نظام كييف بذخائر عنقودية هو مظهر صارخ آخر لسياسة الولايات المتحدة العدوانية المعادية لروسيا، والتى تهدف إلى إطالة أمد الصراع الأوكرانى لأطول فترة ممكنة لتستمر الحرب حتى آخر مواطن أوكراني".


وأضافت أنه من خلال إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، فإن واشنطن "ستصبح فى الواقع شريكًا فى إشباع المنطقة بالألغام وستتشارك بشكل كامل المسؤولية عن الإصابات الناجمة عن الانفجارات، بما فى ذلك الأطفال الروس والأوكرانيين".


يذكر أن الذخائر العنقودية هى سلاح متفجر يتم إطلاقه من الطائرات الحربية أو المدافع، وهى عبارة عن قذيفة تحتوى بداخلها على أعداد كبيرة من القنابل الصغيرة التى تتناثر وتنتشر بشكل عشوائى فى مكان انفجارها.


وتم تصميم الذخائر العنقودية لتدمير الوحدات والمعدات العسكرية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، أو نثر الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية، أو لنثر الألغام الأرضية، ويمكن للقنابل الصغيرة التى لم تنفجر أن تقتل أو تشوه المدنيين بعد فترة طويلة من انتهاء النزاع، كما أن تحديد مكانها وإزالتها أمر مُكلف.


يُشار إلى أن الذخائر العنقودية محظورة دوليا منذ أغسطس 2010، وحتى الآن يوجد 123 دولة وقعت اتفاقية حظر الذخائر العنقودية، ليس من بينهم الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.

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