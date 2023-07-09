القاهرة الإخبارية: بولندا تنقل أكثر من ألف جندى لحدود بيلاروسيا

أعلن وزير الدفاع البولندى، نقل أكثر من 1000 جندى إلى الحدود مع بيلاروسيا، تحسبا لأى محاولة زعزعة للاستقرار، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” فى نبأ عاجل لها.

وقال ماريوس كامينسكى، وزير الداخلية البولندى، فى وقت سابق، إن بلاده سترسل 500 من أفراد الشرطة إلى حدودها مع بيلاروسيا.

وكتب "كامينسكى" على تويتر: "بسبب الوضع المتوتر على الحدود مع بيلاروسيا، قررنا تعزيز قواتنا ونشر 500 من أفراد الشرطة البولندية، من وحدتى الوقاية ومكافحة الإرهاب".