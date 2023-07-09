ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القاهرة الإخبارية: بولندا تنقل أكثر من ألف جندى لحدود بيلاروسيا

الجيش البولندي
الجيش البولندي

أعلن وزير الدفاع البولندى، نقل أكثر من 1000 جندى إلى الحدود مع بيلاروسيا، تحسبا لأى محاولة زعزعة للاستقرار، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” فى نبأ عاجل لها. 

وقال ماريوس كامينسكى، وزير الداخلية البولندى، فى وقت سابق، إن بلاده سترسل 500 من أفراد الشرطة إلى حدودها مع بيلاروسيا.

وكتب "كامينسكى" على تويتر: "بسبب الوضع المتوتر على الحدود مع بيلاروسيا، قررنا تعزيز قواتنا ونشر 500 من أفراد الشرطة البولندية، من وحدتى الوقاية ومكافحة الإرهاب".

الأكثر قراءة

بعد دقيقة واحدة.. الرئيس السيسى يستجيب لعلاج أسرة كاملة تعانى من السرطان

VAR يعاقب صابر على هدفه التاريخى بالطرد أمام المغرب

الأهلي يؤكد الصدارة والزمالك يتقدم مركز |ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

وفاة القبطان حسام زيدان أحد أبطال تعويم السفينة إيفرجيفن

رابط التسجيل في مسابقة الأزهر الشريف 2023 لتعيين معلمين والتخصصات المطلوبة

الباز لمنتقدى رقص محمد صلاح مع أحمد سعد: "لماذا تخاصمون الحياة؟"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية