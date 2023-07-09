توصيل التيار الكهربائى وتذليل عقبات التراخيص.. دعم مبادرة "ابدأ" لمصنعى نوباسيد ونورتكس

نشر موقع يوتيوب مقطع فيديو بعنوان "فيلم ابدأ 2"، حيث تضمن الفيلم مدى دعم مبادرة "ابدأ" لعدد من المصانع والشركات، وكان من بينها دعم شركة نوباسيد لتصدير البرتقال.

بحسب تصريحات أحد المسؤولين في المصنع، فإن الاتجاه كان أن يتم تشغيل الشركة العام المقبل، لكن مبادرة ابدأ تدخلت فيما يتعلق بتذليل العقبات الخاصة بتوصيل المرافق والعقبات الخاصة بالتراخيص، وبسبب مساعدة ودعم مبادرة "إبدأ" تم التشغيل هذا العام وليس العام المقبل.

وأشار إلى أن المنتجات الناتجة عن المحطة نزلت السوق لدول الاتحاد الأوروبي والصين ودول شرق آسيا.

وتضمن دعم مبادرة ابدأ لمصنع نوباسيد لتصنيع الكهرباء، في وصول التيار الكهربائي للمصنع مما ترتب عليه تشغيل المصنع بالكامل.

أما عن مصنع نورتكس، قال أحد المسؤولين بالمصنع، إنه كانت تواجههم بعض المعوقات خاصة بالمرافق والغاز والتراخيص، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع شركة "ابدأ" وتواصلت معنا وكانت داعم كبير لنا، حيث ساعدت في تسريع الإجراءات والتراخيص بالإضافة إلى أعمال بداخل المصنع وخارجه بحيث يكون المصنع على صورته الكاملة، مؤكدًا أن مبادرة "ابدأ" ذللت كل العقبات.