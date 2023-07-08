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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"ابدأ" نجحت فى تحويل المستثمرين من مستورد إلى مُصنّع

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية لتوطين الصناعات المحلية "ابدأ"

استعرض مقطع فيديو إطلاق المبادرة الرئاسية لتوطين الصناعات المحلية "ابدأ".

وقال الفيديو إن المبادرة تشتمل على عدة محاور لتوطين الصناعة، موضحًا أن المبادرة تهدف إلى إنشاء 11 خط إنتاج ومنها خطوط إنتاج كهرباء مثل الجولف كار، والسكوتر الكهربائي.

وأضاف أحد العاملين في المبادرة، أن الوفر المستهدف في الفجوة الاستيرادية للمحركات 56 مليون دولار، فضلًا عن الوفر في الواردات 96 مليون دولار سنويًا.

وأشار إلى أن المبادرة نجحت في تحويل المستثمرين من مستورد إلى مُصنّع وتم وصول وتركيب معظم خطوط الإنتاج وبدء التشغيل التجريبي.

 وأكد أن المحور الثاني بالمبادرة "دعم الصناعة" تلقي عدد 1692 طلب دعم على الموقع الإلكتروني وتم حل مشاكل 70% منها حتى الآن.

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