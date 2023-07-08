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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلمانى: أزمة حرق المصحف بالسويد على رأس أولوياتنا غدًا

النائب مجدي عاشور
النائب مجدي عاشور

أكد النائب مجدي عاشور، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن أزمة حرق المصحف بالسويد على رأس جدول الأعمال باجتماع لجنة العلاقات الخارجية فور الانعقاد غدًا، مشيرًا إلى أنهم دعوا وزارة الخارجية لحضور الاجتماع لتسجيل موقف للرد على الفعل المشين.

وأضاف مجدي عاشور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن أقل ما يقال على فعلة حرق المصحف أنها صادرة من شخص ليس له دين أو ملة، قائلًا: "ديننا يحفظ كل الأديان ويحترمها وهذه التجربة واضحة في مصر كاملة".

وتابع: "حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بشرط ألا تتعدى لمقدسات الآخرين وما يحدث يمس ما لا يقل عن 2 مليار مسلم على مستوى العالم، ومن خلال اللجنة غدًا سندعو العالم كله للحضور إلى مصر وعمل مؤتمر عالمي داخل مصر إذا دعا الأمر للاستفادة والتعلم من التجربة المصرية في التعايش السلمي والوطنية والاندماج بين كافة الثقافات والديانات داخلها".

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