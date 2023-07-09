الأمن يكشف حقيقة ذبح الماشية بدون رقابة في أحد محلات الجزارة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن التحذير من عدم التعامل مع القائمين على أحد محلات الجزارة بالإسكندرية بدعوى قيامهم بذبح الماشية بدون رقابة، بالإضافة إلى قيامهم بتسميم الكلاب الضالة التى قام الأهالى بتحصينهم بالتطعيمات اللازمة.

بالفحص وباستهداف محل الجزارة المُشار إليه والكائن بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية والتقابل مع (المدير المسئول عن المحل) تبين عدم وجود ثمة لحوم بلدية أو مجمدة داخل المحل.

وبمواجهته بمضمون الشكوى قرر قيامه بالذبح خارج المجازر الحكومية خلال أيام العيد فقط بناءً على تصريح من الجهات المختصة وأنكر قيامه بتسميم الكلاب الضالة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.