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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تعرف على جهود مبادرة "ابدأ" في دعم الصناعة (فيديو)

مبادرة ابدأ
مبادرة "ابدأ"

نشر موقع يوتيوب مقطع فيديو بعنوان "فيلم إبدأ 2"، حيث تضمن الفيلم مدى دعم مبادرة "ابدأ" لعدد من المصانع، وكان من بينها دعم مبادرة ابدأ لمصنع العبد.

يشكل دعم مبادرة "ابدأ" لمصنع العبد" ، تركيب جميع خطوط الانتاج والمراحل، تم استكمال 100% من تركيبات خطوط الإنتاج، تم الانتهاء من توصيل شبكة الحريق، إدخال خط الغاز لاستكمال دورة العمل. 

وفيما يتعلق بمحور دعم الصناعة، مصنع إنترناشيونال إلدستريال كميكل بارك، قال أحد العاملين بالمصنع، “إن مبادرة إبدأ وقفت معنا وقفة جيدة جدًا، والناس كانت تتعامل معنا على أن المشروع تبعهم، ساعدونا جدًا في التراخيص واستخراج الأوراق، حيث تم اختصار الوقت لـ 10% من الوقت الذي كان سيتم استغراقه في الأساس، ربنا أكرمنا وطلعنا التراخيص وأنتجنا الحمد لله”. 

وتابع: “هدفنا أن يكون التصدير أفضل شيء بالنسبة لنا، وتعريف المنتج الخاص بنا على مستوى الشرق الأوسط والعالم، حيث أننا نصدر إلى أوروبا والشرق الأوسط”.

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