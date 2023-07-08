"ابدأ" تتجاوز الـ200 مليون جنيه استثمارات وتوفر 176 مليون دولار واردات

استعرض مقطع فيديو، إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للمبادرة الوطنية لتوطين الصناعة "ابدأ".

وعرض الفيديو كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطلاق المبادرة قائلًا: "مبادرة ابدأ لتوطين الصناعات الوطنية لتدعيم المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبري والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".

كما عرض الفيديو محاور عمل المبادرة، محور المشروعات الكبري، ومحور التدريب ودعم الصناعة والبحث العلمي.

ونقل حديث المهندسين والعاملين في مبادرة "ابدأ"، والذين أشادوا بدور المبادرة في توفير حوالي 300 فرصة عمل في البداية، وبحجم استثمارات تتجاوز 200 مليون في خلال الفترة القادمة، وبشراكة قائمة بالفعل، وتوفير في الواردات بحوالي 176 مليون دولار سنويًا.