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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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النائب طارق رضوان: لا توجد أي تدخلات في عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك حاجة ملحة إلى استحداث آلية تجمع بين الجمعيات الأهلية تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، إلى تعظيم الاستفادة من قدرات المؤسسات المجتمعية للنفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية، لافتًا إلى أن كل الجمعيات في القرى والنجوع لها الحق في الانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي.

وأوضح أن التحالف الوطني للعمل الأهلي هو أكبر تجمع في مصر لخدمة المصريين من خلال حزمة حماية اجتماعية، لافتًا إلى أنه يوجد 250 ألف متطوع في التحالف الوطني للعمل الأهلي على مستوى المحافظات.

 

وتابعت: "لا يوجد أي تدخلات في عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي، كما أنه يعمل على توفير مشروعات تعود بالنفع على المواطنين". 

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