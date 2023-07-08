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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"لو كان" ألبوم غنائي جديد لأمير عيد من مسلسل "ريفو 2" (فيديو)

ريفو 2
ريفو 2

بدأ المطرب أمير عيد طرح أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل أسم “لو كان” ويتضمن أغنيات أحداث مسلسله الجديد “ريفو 2” والمعروض حاليا عبر منصة WATCH IT الرقمية.

ويجمع أمير عيد أغنيات مسلسل “ريفو 2” في ألبوم غنائي كامل يتم طرح أغنياته بالتزامن مع عرض الحلقات الجديدة من العمل والذي انطلق عرضه خلال الفترة الماضية.

ويحمل أسم ألبوم أمير عيد الجديد “لو كان” وطرح منه 3 أغنيات حتى الآن وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وجاءت كالتالي:

الأغنية الأولى بعنوان “متكتف” وتقول كلمات الأغنية: "متكتف مهموم موجوع وضعيف وشجاع مليان أحلام وعشان مربوط مكسور وبكسر في المآديف وتفوت أيام وتمر سنين وانا حالي غريب انا مين انا مين مشدود في الساقية وعايش مبسوط وحزين ومحبط وجرئ ورزين مشدود في الساقية وعايش مبسوط وحزين ومحبط وجرئ ورزين على غفلة اتحول بركان جبار انا ضلمة وليل أنا نار ونهار متكتف مهموم موجوع وضعيف وشجاع مليان أحلام"

 

وجاءت الأغنية الثانية بعنوان “وحشتيني” وتقول كلمات الأغنية: “قلتلها وحشتيني قالت وانت كمان هو احنا كنا بعدنا ليه ما نحاول مرة كمان مش فاكر آخر مرة اتكلمنا كان إيه الكلام ما حدش فينا حاول واستسهلنا السلام يمكن كنا تايهين مش لاقيين حلمنا يمكن كنا محتاجين نعرف نحب نفسنا او يمكن اتقابلنا في وقت مش وقتنا يمكن كنا مش فاهمين اننا”.

والأغنية الثالثة من الألبوم حملت اسم “طاير” وتقول كلمات الأغنية: “في وسط زحمة وناس كتير وطريق انا ماشي فيه عكس السير في وسط الطموح والامل والتمني فاضلي خطوة توصلني في وسط حاجات ومكيفات بحاول انسي كل اللي فات في وسط صدري ضلعي مكسور و من خلاله قلبي شاف نور انا كنت فاكر اني طاير اتاريني علي وشي بقع انا كنت فاكر اني هوصل لكني بهرب من الوجع انا كنت فاكر اني طاير أتاريني على وشي بقع أنا كنت فاكر إني هوصل لكني بهرب من الوجع”.

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