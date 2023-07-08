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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقيب الموسيقيين: مهرجان العلمين يستهدف استقبال مليون زائر

مصطفى كامل
مصطفى كامل

علق الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين وعضو مجلس أمناء مهرجان العلمين، على انطلاق مهرجان العلمين الحدث الرتفيهي الأكبر في الشرق الأوسط.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت،: "سعيد بإقامة مهرجان العلمين في واحدة من أفضل الوجهات السياحية بالشرق الأوسط".

وأضاف أن المهرجان تنظمه إحدى أكبر شركات التنظيم على مستوى العالم، ويستهدف استقبال مليون زائر، متوقعا أن يتخطى عدد الزوار 2 مليون زائر، مؤكدا أن مدينة العلمين واحدة من أهم الوجهات السياحية.

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