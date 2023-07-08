أحمد موسى يكشف مفاجآت صادمة عن القنابل العنقودية التي أرسلتها أمريكا لأوكرانيا

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن مفاجآت صادمة عن القنابل العنقودية التي أرسلتها أمريكا لأوكرانيا، قائلاً: "إن أمريكا قررت تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية؛ لمساندة “كييف” في حربها ضد روسيا".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن أمريكا تنفذ حاليا جرائم حرب حقيقية، لافتًا إلى أنها استخدمت الذخائر العنقودية في العراق عام 2003 معقبًا: "بايدن أعلنها صراحة بتزويد أوكرانيا بهذه الذخائر".

وأوضح أن الذخائر العنقودية محرّمة دوليا، لافتًا إلى أن هناك 123 دولة في العالم وقَّعت على اتفاقية لحظر استخدام الذخائر العنقودية، حيث أن تأثير الذخائر العنقودية على المدنيين، كبير للغاية، معقبًا: "94% من ضحايا الذخائر العنقودية يكونون من المدنيين".

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن ما تقوم به أمريكا إجرام بحق المدنيين في كل أنحاء العالم.