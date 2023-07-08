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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة": تقديم الخدمة لـ 4.8 مليون مواطن بـ"100 يوم صحة" حتى الآن

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن آخر تطورات وإنجازات مبادرة “100 يوم صحة” على مستوى الجمهورية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إنه منذ إطلاق حملة 100 يوم صحة فى 25 يونيو وحتى الآن، تم تقديم 4 ملايين و772 ألف و890 خدمة صحية متنوعة، من عيادات تنظيم الأسرة والقوافل الطبية، ورفع معدلات التطعيم، ومبادرة الرئيس لدعم الصحة النفسية وغيرها.

وأضاف أن الهدف من الحملة تكثيف الخدمات التى تقدمها الوزارة بالجانب الوقائى والعلاجى والحفاظ على صحة المجتمع، وفحص الأغذية والأطعمة المقدمة للمواطنين، وأن يحيا الإنسان حياة سليمة وتجنب العادات السيئة، والوعى بمسببات الأمراض وعدم التواجد فى أماكن سيئة التهوية.

وتابع: “ورفع كفاءة وتطوير وحدات الرعاية الأساسية لتقدم خدمات على فترات زمنية أطول وخدمة الطوارئ 24 ساعة”، موضحا أنها حملة شاملة لصحة المجتمع والأسرة والأفراد، وتوفير حياة كريمة للمصريين وضيوف مصر.

ولفت إلى أنه تم تقديم 500 ألف خدمة للمواطنين أمس، وهناك إقبال كبير من المواطنين وسعادة على وجوههم، كما أن الناس حريصة وسعيدة بالجهد الذى تقدمه الدولة، وهناك تواجد بشكل مكثف للقوافل الطبية والتواجد وسط المواطنين، وهى منظومة متكاملة لتقديم الرعاية الصحية وهذا هو الطريق لتحقيق حياة كريمة، مؤكدا أن الدولة تتحرك فى الصحة بخطوات جبارة.

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