السياسي البريطاني تيموثي أيرتون: المصريون لم يفقدوا أبدًا أحلامهم في الحرية والازدهار

كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، شهادة السياسي البريطاني تيموثي أيرتون بشأن جماعة الإخوان والتي قدمها عام 2013م، قائلًا، إن الحالة في مصر لا تزال خطيرة للغاية، في الواقع الوضع يتغير على ما يبدو كل ساعة مع اقتراب الموعد النهائي للمهلة التي طالب بها الجيش".

وأضاف الإعلامي عادل حمودة نقلا عن شهادة السياسي البريطاني تيموثي أيرتون، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك تقارير أفادت بوجود دبابات شُوهدت في الشوارع، يجب أن ننتهز هذه الفرصة ونقدم دعمنا لملايين المصريين العاديين الذين لم يفقدوا أبدًا أحلامهم في الحرية والازدهار والأمن، والحقيقة أن المصريين لم يفقدوا أحلامهم سواء خلال ثورات الربيع العربي، أو سوء الإدارة والفوضى خلال عام حكم محمد مرسي، الذي أصبحت شرعيته موضع شك.

وتابع السياسي البريطاني تيموثي أيرتون: "دعونا لا ننسى أن الضحايا الحقيقيين هم ملايين المصريين، الذين خرجوا للشوارع كل أسبوعين تقريبًا لمدة عامين ونصف للبحث عن حياة أفضل، تقوم على الحريات الأساسية وليس السياسيين المصريين الذين يخوضون معارك قديمة لمصلحتهم، ناهيك عن مصالح المجتمع الدولي".