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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شخصين بتهمة سرقة الأسلاك الكهربائية في القاهرة 4 أيام

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بالقاهرة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة أسلاك كهربائية من داخل عقار تحت الإنشاء، تابع لإحدى شركات البناء بالقاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمدرية أمن القاهرة، وبحوزتهما جوال بداخله كمية من الأسلاك الكهربائية، ومقص معدني، وزرادية، وفرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بسرقة الأسلاك من داخل عقار تحت الإنشاء تابع لإحدى شركات البناء بدائرة القسم، كما أقرا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية تحت الإنشاء الكائنة بدائرة القسم بأسلوب القص والسحب من داخل الحوائط باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

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