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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس محامي حضر المرافعة أمام محكمة جنايات الإسكندرية "سكران"

حبس
حبس

قرر قاضي التجديدات بمحكمة الإسكندرية، اليوم السبت، حبس "ع.ال.ع" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لحضوره أمام هيئة محكمة الجنايات وعدم احترام قانون المرافعة أمام هيئة محكمة الجنايات.

البداية كانت عند حضور المدعو "ع.ال.ع" محامى، للمرافعة فى القضية رقم 143 لسنة 2023 جنايات ثان العامرية مخدرات، والمتهم فيها "س .س.ص"، أمام الدائرة 34 جنايات، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة، بالقاعة 25 بمحكمة المنشية الابتدائية، وأن القضية التي كان يترافع فيها كانت مؤجلة بتاريخ أمس قبل الواقعة، إلى أن المحامي حضر في حالة سكر ومتعاطي المواد الكحولية أمام المحكمة.

وتبين أن المحامى تلعثم بكلمات غير مفهومة أمام هيئة المحكمة، وبطريقة غير لائقة، وهو فى حالة تعاطى للمواد الكحولية وحالة سكر، وتم التحفظ عليها من قبل حرس المحكمة، وتحرير مذكرة وبعرضه على النيابة، وإحالته إلي مركز السموم لإجراء تحليل مخدرات.

حرر محضر بالواقعة رقم 10963 لسنة 2023 جنح قسم شرطة المنشية، وتولت النيابة التحقيق، وبالعرض علي قاضي التجديدات قرر حبسه على ذمة التحقيقات.

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