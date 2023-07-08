نجوم الكرة المصرية: جاهزون لـ«كابيتانو مصر 2».. وقادرون على صنع جيل تاريخى

تنطلق اختبارات الموسم الثانى من برنامج «كابيتانو مصر»، خلال أيام، بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الشباب والرياضة، وذلك فى أضخم مشروع من نوعه لاكتشاف الموهوبين فى كرة القدم من مختلف محافظات الجمهورية، ما يسهم فى النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين فى الخارج، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد أحمد الكاس، نجم المنتخب الوطنى ونادى الزمالك الأسبق، المدرب الحالى فى فريق المصرى البورسعيدى، استعداده رفقة كوكبة من أبرز نجوم ورموز الرياضة المصرية لانطلاق الموسم الثانى من برنامج «كابيتانو مصر».

وقال «الكاس»، لـ«الدستور»: «متحمس للغاية لبدء الموسم الثانى من برنامج (كابيتانو مصر)، الذى حقق نجاحًا كبيرًا فى الموسم الأول، وهو ما نريد تكراره فى الموسم الجديد».

وتوجه بالشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الشباب والرياضة على دعم هذا المشروع الضخم، الذى نجح فى اكتشاف عدد كبير من المواهب الباحثة عن فرصة لتحقيق أحلامها.

وأضاف: «سعيد للغاية برغبة الدولة فى مساعدة الأطفال والمواهب الصغيرة على تحقيق أحلامهم من خلال هذا المشروع، بعد أن كان يمنعهم الجانب المادى، نظرًا للأسعار الكبيرة، من التقديم فى الأكاديميات والأندية».

وقال نجم منتخب مصر الأسبق: «نحن جاهزون للموسم الثانى، وتم مؤخرًا الإعلان عن مواعيد إجراء الاختبارات لمواليد ٢٠٠٩ فى جميع المحافظات»، مشيرًا إلى أن «الاختبارات ستبدأ يوم ١٢ يوليو الجارى، وسأكون موجودًا أنا وزملائى المدربون فى ملاعب مركز شباب سوهاج، كى تكون البداية بمحافظات ومدن الصعيد، على أن يكون ختام الاختبارات فى القاهرة يومى ١٣ و١٤ أغسطس المقبل، فى مركز شباب الجزيرة».

وأتم: «نسعى فى الموسم الثانى لاكتشاف أكبر عدد من المواهب الصغيرة، وقادرون من خلال البرنامج على صناعة جيل كروى تاريخى للرياضة المصرية».

وشدد عبدالواحد السيد، مدير الكرة فى نادى الزمالك، على أن برنامج «كابيتانو مصر» أتاح فرصة عظيمة أمام المواهب المختلفة فى ربوع الجمهورية للظهور وتقديم نفسها للجماهير.

وقال «السيد»، لـ«الدستور»: «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، يقدمان فرصة ذهبية لكل المواهب التى لا تلعب لأندية أو أكاديميات للتعبير عن نفسها».

وأشاد حارس الزمالك الأسبق بالمجهود الكبير الذى يبذله القائمون على «كابيتانو مصر»، متمنيًا استمرار البرنامج لاكتشاف مزيد من المواهب فى مختلف أنحاء مصر، لتستفيد المواهب من الفرصة التى تقدمها «المتحدة» ووزارة الشباب والرياضة.

وأضاف: «(كابيتانو مصر) سيعمل على إمداد المنتخبات الوطنية فى كل المراحل السنية، خلال السنوات المقبلة، بالمواهب التى تم اكتشافها»، مُشبهًا «كابيتانو مصر» بالتجربة المغربية التى أسهمت فى احتلال «أسود الأطلس» المركز الرابع فى بطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢.

وقال عبدالواحد السيد إن «كابيتانو مصر» كان موجودًا فى كل أنحاء الجمهورية خلال الموسم الأول، وأسهم فى اكتشاف عدد كبير من اللاعبين، الذين سيكون لهم شأن كبير خلال الفترة المقبلة، بعد صقل مواهبهم وتهيئتهم بالصورة المثلى، متمنيًا تلافى أى أخطاء قد تكون ظهرت فى الموسم الأول لتقديم موسم ناجح فى العام الثانى.

وقال إسماعيل يوسف، نجم الزمالك الأسبق، إن «كابيتانو مصر» نجح فى تحقيق شعبية منقطعة النظير خلال موسمه الأول، متوقعًا أن يشهد الموسم الثانى إقبالًا كبيرًا من جميع المواهب للحصول على فرصة الظهور، وتقديم موهبتهم أمام الجميع.

وأضاف «يوسف»، لـ«الدستور»: «الدولة حريصة على اكتشاف المواهب من خلال (كابيتانو مصر)، ويتبقى دور الأندية فى التعاقد مع المواهب التى يقدمها البرنامج، مع السماح لهم بالاحتراف الأوروبى دون أى مغالاة فى المقابل المادى المطلوب».

وأشار لاعب منتخب مصر فى كأس العالم ١٩٩٠ إلى أن الموسم الأول قدم عددًا كبيرًا من المواهب، التى ستظهر على الساحة الكروية فى غضون عام أو عامين، بعد اكتساب الخبرات المطلوبة من خلال المدربين الذين سيتولون تدريبهم وصقل مواهبهم.

وشدد على أن نقل «كابيتانو مصر» على قناة «أون تايم سبورتس» أكسب البرنامج شهرة كبيرة، وجعل الجميع يتابع مواهب الموسم الأول بشغف كبير، مشيرًا إلى أنه على المستوى الشخصى استمتع بمشاهدة مواهب الموسم الأول، وأشاد بالمستويات التى شاهدها، متمنيًا مشاهدة عدد أكبر من المواهب فى الموسم الثانى.

واختتم بتوجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المجهود الكبير الذى تبذله فى برنامج «كابيتانو مصر» للتنقيب عن المواهب واكتشافها فى مختلف الأنحاء، مطالبًا بتطبيق التجربة فى ألعاب أخرى لاكتشاف المواهب فى جميع الرياضات.