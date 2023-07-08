ارتبط الشيخ الموازينى بشيخه، كان يقبل يده كلما قابله، شيخه قال له فى حضور كل تلاميذه، أنت أفضل تلاميذى وأقربهم إلى عقلى وقلبى. كان يحفظ الأدعية التى يذكرها لتلاميذه، ويرددها بصوته الجميل، لكن حدث حادث غيّر كل شىء، فقد دخل المسجد أحد أبناء الحى هلعًا وخائفًا

يقترب الدكتور عبدالمنعم من مسجد الموازينى، الظلام يحيط به من كل جانب، يخلع نعليه خارج المسجد، يحملهما ويسير إلى الداخل، عدد قليل جدًا من المصلين يجلسون قريبًا من المحراب، البعض يصلى، والبعض يتابعه وهو يقترب منهم، يضع نعليه أمامه، ويصلى ركعتين تحية المسجد.

بعد الانتهاء من الصلاة ينظر حوله مندهشًا، فالمنطقة كلها تسمى بالموازينى، والشارع الذى يقع فيه المسجد، اسمه الموازينى، رغم ذلك، لا يأتى إلا القليل للصلاة فى المسجد.

الدكتور عبدالمنعم من حى بحرى، كان يسكن قريبًا من مسجد أبو العباس المرسى، وكان يفضل الصلاة هنا فى مسجد الموازينى، أصدقاؤه فى الحى، وزملاؤه فى كلية الطب يندهشون لأنه يترك المساجد الكبيرة المشهورة ويفضل الصلاة والبقاء فى هذا المسجد الصغير المظلم.

كان ينزوى بعيدًا بعد صلاة العشاء، ويفتح كتب الدراسة ليذاكر، لكن خادم المسجد، يقترب منه، ويطلب منه الخروج لإغلاق المسجد. بينما المساجد الأخرى تظل ساهرة ومفتوحة طوال الليل، تقام الأفراح فيها، ويأتى الزوار لتقديم النذور فى صناديق موضوعة بجانب المقام، ويطوفون حوله، «يملسون» عليه ويقرأون الفاتحة، لكن هنا فى الموازينى لا يحدث هذا، ما أن تنتهى الصلاة حتى يسرعوا بغلق الباب الخشبى، ولا يفتح إلا فى صلاتين معًا المغرب والعشاء، وبعدها يسرعون بغلقه.

يمسك عبدالمنعم نعليه، يضعهما خارج المسجد، وهو منشغل بلبس الحذاء، يتابع خادم المسجد العابس دومًا وهو يشد البابين الخشبيين فى عنف، ويغلقهما، ويعود لبيته غير سعيد. يتمنى لو مَن الله عليه، وينقلونه لمسجد آخر، يتمتع فيه بالهدايا، وينال حظه من صندوق النذور.

سأل خادم المسجد مفتش المساجد الذى يأتى كل عدة أشهر ليفتش:

■ لماذا لا يوجد صندوق نذور هنا؟!

فيجيب المفتش فى ضيق:

■ وضعناه كثيرًا، فلم نجد فيه شيئًا.

خدام المسجد غير سعداء، ولا يفضلون العمل فيه، ففى المساجد الأخرى يجدون أموالًا كثيرة من الزوار، لكن هذا المقام لا يزوره أحد. كل خادم للمسجد يسعى للبحث عن واسطة لتنقله لمسجد آخر. والمغضوب عليه هو الذى يرسلونه إلى هنا.

يسير عبدالمنعم ناحية ميدان المساجد. الحال كما هو منذ أن كان طالبًا فى كلية الطب- وقبل أن يترك حى بحرى وينتقل إلى حى كليوباترا، أضواء ساطعة وزحام ومراجيح، وأطفال يجرون ناحية منطقة الضوء.

يقترب من قهوة الجهينى التى كان يتقابل فيها مع أصدقائه القدامى، ففوجئ بوجود بعضهم، عباس، صديقه القديم، وحسن الذى يسكن قريبًا من بيته القديم، وقفا له مرحبين. ضحك عباس قائلًا:

■ ما زلت تصلى فى مسجد الموازينى؟

زفر فى أسى ولم يرد. قال حسن:

■ يا رجل، اقترب من السعيد، تسعد.

صاح عبدالمنعم غاضبًا:

■ ماذا تقصد؟!

ضحك عباس قائلًا:

■ ما زلت تدافع عن الشيخ الموازينى؟

اقترب الساقى منهم، صاح حسن:

■ قهوة للدكتور عبدالمنعم.

شرد عبدالمنعم، تابع شارع التتويج والسيارات التى تهرع أمامه، قال لرفيقيه:

■ ماذا فعل الموازينى، لكى يتجاهله الناس هكذا؟!

صاح عباس فى حماس شديد:

■ خالف تعاليم شيخه، فحرمه من بركته.

ارتبط الشيخ الموازينى بشيخه، كان يقبل يده كلما قابله، شيخه قال له فى حضور كل تلاميذه، أنت أفضل تلاميذى وأقربهم إلى عقلى وقلبى. كان يحفظ الأدعية التى يذكرها لتلاميذه، ويرددها بصوته الجميل، لكن حدث حادث غيّر كل شىء، فقد دخل المسجد أحد أبناء الحى هلعًا وخائفًا، كان يلهث ويرتعد، وما أن اقترب من الشيخ الكبير، حتى صاح:

■ إلحق يا شيخنا الكبير، الأعداء يأتون لاحتلال الإسكندرية.

حمل كل منهم نعليه وأسرع إلى الشارع، المسجد قريب جدًا من الشط. وقفوا وتابعوا السفن الكثيرة الآتية من بعيد، تمتم الشيخ فى صوت خافت. قال الموازينى:

■ ماذا سنفعل يا شيخنا الكبير؟

لم يجبه، كان مشغولًا بإتمام الدعاء.

صاح الموازينى فى عصبية:

■ أين العسكر الذين سيواجهون الغزاة؟

قال تلميذ من تلاميذ الشيخ الكبير:

■ إنهم فى القاهرة، ولن يستطيعوا الوصول بسهولة.

دار الموازينى بين المحتشدين على الشاطئ، صاح:

■ هيا لنأتى بالسلاح.

قال تلميذ آخر من تلاميذ الشيخ الكبير:

■ مهما فعلنا لن نقدر عليهم.

شد الموازينى شيخه من طرف ثوبه:

■ دعك من الدعاء الآن، وأشر علينا، ماذا سنفعل، السفن تقترب من حى بحرى...

شد الشيخ الكبير طرف ثوبه، وابتعد قليلًا. فقال الموازينى فى صوت خافت، لم يسمعه سوى شيخه:

■ ليس لدينا سوى استخدام اسم الله الأعظم هو الذى سينقذنا من الغزاة الظالمين.

لكن الشيخ صاح محذرًا:

■ إياك يا موازينى، لا ترتكب خطأً كبيرًا تندم عليه.

فأجاب الموازينى بصوت سمعه الجميع:

■ ما دمنا لا نقدر على هزيمة المحتلين، فلا نملك سوى قوة اسم الله الأعظم.

شد الشيخ الموازينى- تلميذه- وابتعد به عن الناس:

■ احذر يا موازينى، فهذا يخالف شرع الله، ستحرم الناس من الجهاد والاستشهاد.

صاح الموازينى، كان يوجه حديثه للجميع:

■ أيها الناس، مواجهة كل هذه السفن، نوع من الانتحار، مواجهتهم بأيادينا الخالية من سلاح، ستؤدى لموتنا جميعًا، وسبى نسائنا.

ابتعد الموازينى، ودعا بدعاء اسم الله الأعظم.

كان صوته عاليًا، فأجاب الكثير دعاءه، وردوا عليه. بينما كان الشيخ الكبير ينحنى بقامته الطويلة حتى كاد يصل للأرض.

الأصوات التى تجيب على صوت الموازينى تعلو وتزداد، الكل اشترك فى الدعاء، فيما عدا الشيخ الكبير، فصمت الرجل، وتبع المشهد فى صمت.

وفجأة صاح رجل يتابع المشهد من مكان مرتفع:

■ سفينة من سفن العدو تتهاوى.

اقتربت الحشود ناحية رمال الشاطئ، وبعض الذين يجيدون العوم، ألقوا بأنفسهم للماء، وعاموا علهم يرون المشهد عن قرب.

صاح أكثر من رجل:

■ ربنا استجاب لدعاء الموازينى، سفينة أخرى تتهاوى.

قال الشيخ الكبير فى أسى هذا من تأثير سر اسم الله الأعظم الذى علمته له، لكنه أساء استخدامه.

كل السفن غرقت، وانتهت الغزوة. وهلل الحشد وزغردت النسوة على الشط. فقد أنقذ الموازينى الإسكندرية من الهلاك والاحتلال.

ركع الشيخ الكبير على رمال الشاطئ وبكى حزنًا، صاح:

■ أيها البلهاء، لقد خدعكم الموازينى، وخالف شرع الله، فهو حرمكم من الجهاد المفروض عليكم. حرمكم من متعة الشهادة فى سبيل الله.

صمت الجميع، وأحسوا بالعار، لكن الموازينى ما زال يدافع عن فكرته:

■ لا يا شيخى الكبير، مواجهة كل هؤلاء نوع من الانتحار.

ارتفع صوت الشيخ الكبير، كان صوته عاليًا ومدويًا:

■ لقد نزعت عنك البركة، ستعيش وتموت منبوذًا منزوعًا من رضا واهتمام الناس بك.

بقى الموازينى فى بيته وحيدًا، فقد حرمه شيخه من زيارته، ومن دخول المسجد. وبدأت الناس تقتنع شيئًا فشيئًا برأى الشيخ الكبير، بأن الأفضل والأجدى هو الموت فى سبيل الله، فليس هناك درجة أعلى من الشهادة.

عكف الموازينى على قراءة كتبه وحده، فكان يصلى وحده، وإذا مر بالناس ينصرفون عنه، ولا يردون تحيته. حاول أن يؤكد للناس أنه لم يخطئ، وأنه تصرف بعقلانية وأنقذ الإسكندرية من الهلاك. ووجدوه ميتًا فى حجرته التى اعتكف فيها فى شهور حياته الأخيرة، فرق البعض لحاله، ودفنوه فى الحجرة، وحولوها لمسجد.

هذه حكاية الشيخ الموازينى العجيبة، كثيرون من أهل بحرى يرون أنه قد أخطأ لمخالفته رأى شيخه الذى علمه بأن يكون فى يده كالميت فى يد المغسل، وأنه حرم أهل بحرى من الجهاد والاستشهاد. وقليل جدًا من أهل بحرى يرون أنه كان مصيبًا فى رأيه. ومنهم الدكتور عبدالمنعم الذى يصر على الصلاة فى مسجد الموازينى.