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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نزهة خلوية مع الموت

محمود قرني
محمود قرني

سأختار قبرى هنا

لأسباب لا أستطيع الإفصاح عنها

سيكون بين البيت والحقل

بين حشرات القمح والفول

وقيظ آخر يونيو

سأضع على بابه تعويذةً

دفعت فيها محصول العام

وادخرتها ليوم كهذا

حتى إذا ما أصبحتُ معنى مثاليًا للسكون

وأخًا شقيقًا للعدم

أمكننى ألا أخجل من تركتى الثقيلة

المكتظة بالأخطاء

أما زوجتى وأولادى

فسأترك لهم قدرًا مملوءًا بالحصى

ولأنهم لم يفكروا بى أبدًا

كمخادع قديم

سيشعلون نارهم فى الخلاء

فى انتظار المشيّعين والأضياف.

 

الأشياء المحبطة التى نسيتها

سأعتذر عنها

وأحاول الاغتسال من أرقى

سأترك تحية كان علىّ أن أَوَجهَها للرفاق

رغم أنهم بصقوا جانبًا

عندما مررتُ عليهم

وتحية أخرى للجيران الذين خرجوا

يودعوننى من الشرفات

ثم عادوا ليواصلوا تأديب أولادهم

أما الزوجة التى أخْفَتْ أصابع الروج 

فى ملابس الحداد

والإخوة الذين أعدوا إعلام الوراثة

ممهورًا بخاتم الوصاية

سأترك لهم ثعبانًا

فى سلة الفاكهة.

 

فى المساءات التى كانت تأخذنا إلى صحوها

كنا نتأنق بالابتسامات العذبة

والأمانى الخلابة

وطالما حلمنا بانتصارات

تجاوزت الضباب والنظرات المنكسرة،

عندما كان جارى يحدثنى حديثًا مكرورًا

عن الملوك الذين عسفوا بالقرى

بينما يؤكد أن العدالة، لا شك، قادمة

وَمُذْ ذَاكَ

وكلانا يسهر فى انتظارها.

 

الهبةُ التى تناقلتها رائحةُ الزهور

أهدتنى إياها صديقة مترعة

كانت تأتى برفقة أمها إلى السوق

تشترى لوازم البيت

وتتحدث عن زيجاتها المضحكة

كانت روحًا وجسدًا 

يناهضان الحقيقة 

وكانت الأم،

التى تتكلم من بين أسنانها،

تحملُ عُكازيها فى تُؤَدة

وتقول وهى عائدة إلى البيت:

يا ولد..

اتبع النور الذى فى رأسك

فأشكرها

وأنظر فى كفى

فلا أجد رأسًا

ومع ذلك

ما زلتُ أفكر فى الأمر.

 

فى سنينى المنقضية

كان رفاقى يخفقون فى التحدث إلىّ

عن أشياء نافعة

كنتُ أرد باقتضاب

بما يعنى أننى أتحلى بكثير من الحكمة

لكننى كنتُ أبدو كمُرَابٍ

سَرَقَتْ الكوليرا زبائنه

وامتلأت فخَاخه بالموتى

وهكذا عشتُ تَعسًا

إلا من تلك الوريقات

التى أزالت الأمطار

سواد أخبارها.

 

أنا الراحل الغريب

لا ظل لى..

لا خطى.. ولا غبار

أعترف بأننى

عشت عمرى بلا جدوى

أطارد التعاسة الهاربة

التى ربيتها، ذات يوم،

فى بيتى

واعتقدت، من فرط الألفة،

أنها شقيقتى.

الشاعر المصري: محمود قرني (1961- 2023)

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