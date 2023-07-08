دايخ كإنى

كإنى إيه

والإيه وراها راقات من العتمة

حاسس معاك بالكتمة

الإيه يا ابن الإيه

بقرة وسارحة فوق نجيل ناشف

خايف وخايف أقول

وباقول لكن خايف

كل اللى حيلتى الغنا

اسعفنى يا أرغول

هيمان فى وسط الخلق

رجليَّا ماشية تزُق

وعينيا بتدوَّر على صاحب

باب السما موارب

صوتى قديم زى الهدوم فى الخَزَانَة

باتمنى ناى مبلول وشوق بلا قارب

ياللى ابتليت بالنور فى بلاد عياطها ضلام

إيه تعمل الأحلام

مع ليل يتيم الأم

يا حلوة ضمى الغلة

والشوق علينا يضم

ومن بلاد لبلاد رجلينا تزرع شوك

هات اللى فات م اللى فات

تعبنا م اللفات ونشفنا فى الحكايات

نبدأها صلى على النبى

وختامها بيت الغول

والحكمة صيد البغايا فى جنينة المقتول

والقاتل اللى نصب واتدارى وسط القصب

على عكازين مشلول

والعتمة مالية عينيه

كأنه إيه وكأنى

غسلت جرحى بدمعتين فايضين

ومشيت لوحدى باغنى

مديت حصيرة الليالى وقلت أسلى اللى راحوا

الرمل دافى والوجع بردان

لا فيه تاريخ ولا اسم

والليل مِسَلِم جراحه وبيعوى زى الديب

خلا خلا

يشبه لصمت الغريب ووحدته فى لياليه

كإنه إيه

يا دى السؤال السؤال

يا دى الجواب المريب

بلاد عجوزة ع الطريق ماشية بلا عكاز

وولادها لسه بيزرعوا الصبار

كإنهم فى التربه إيه

وكإننا

ولا حد فاهم مننا غير غربته

يا غربته مين م الجراح يداويه

ويا غربتى

دايخ كإنى

كإنى إيه

والإيه وراها راقات من العتمة.

«من ديوان الموت سبوبة للعايشين، قيد النشر»