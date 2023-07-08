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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة: "الدنيا وقفت على أطرافها تتابع حشود الملايين فى 30 يونيو ضد الإخوان"

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إننا لم نكن وحدنا الذين رصدنا تجاوزات حكم الإخوان، وحكمنا عليهم بالفشل في إدارة البلاد، ولم نكن أيضًا وحدنا من حذرنا من إصرار الإخوان على تشويه الشخصية المصرية وتخوفنا من اشتعال الحرب الأهلية في مصر، وتوقعنا أن يثور المصريون عليهم، معقبًا: "بل كان العالم معنا". 

وأضاف عادل حمودة خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية": "كان معنا عدد يصعب حصره من خبراء المراكز الاستراتيجية وكبار المحللين الصحفيين، وأعضاء في الكونجرس الأمريكي، وسياسيين وبرلمانيين من أركان الكرة الأرضية الأربعة". 

وتابع: "لقد وقفت الدنيا على أطرافها، وهي تتابع حشود الملايين في 30 يونيو".

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