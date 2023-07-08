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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أكرم القصاص: حفلة "الأساتذة" انعكاس لصحوة فنية كبيرة

أكرم القصاص
أكرم القصاص

علق الكاتب الصحفي أكرم القصاص، على الإشادات الواسعة بالنقل الحصري لقناة الحياة لفعاليات أولى حفلات مشروع "الأساتذة".

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن الفن له أهمية كبيرة في وجدان الشعوب وهو المحرك لكثير من السلوكيات الإيجابية لمقاومة أي أفكار ضالة.

وأضاف أن حفل "الأساتذة" يقدم التراث التاريخي الفني، موضحاً أن اسم الحفلة جميل لأنه يعني الرواد والأساتذة والحفلة انعكاس لصحوة فنية كبيرة تعيد إنتاج التراث المصري الموجود بالفعل.

وأشار إلى أن هناك حالة جميلة بحضور الجماهير من كل الأعمار وحتى الأطفال، موضحا أن هناك ردود أفعال إيجابية كبيرة على الحفل والمشروع، متابعاً: "الشركة المتحدة تدعم هذا الفن بتقديم التراث الغنائي للكبار وحفلات الموسيقى العربية".

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