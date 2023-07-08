تامر عبدالمنعم عن حفل "الأساتذة": "إحنا الريادة فى الفن"

علق الفنان تامر عبدالمنعم على الإشادات الواسعة بالنقل الحصري لقناة الحياة لفعاليات أول حفلات مشروع "الأساتذة".

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: لما شوفت نقل قناة الحياة لحفل الأساتذة حسيت إن علم مصر بيرفرف.. إحنا الريادة في الفن".

وأضاف أن مصر قادرة على تقديم شكل حقيقي للفن الراقي، موضحًا أن شاشة الحياة رجعت المصريين لفخر واعتزاز كبير بالفن الأصيل والتاريخي.

وأشار إلى أن شبكة تليفزيون الحياة والفنان مدحت صالح تصدرا ترند تويتر وجوجل بعد إذاعة حفل الأساتذة.