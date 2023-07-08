حياة جديدة.. «التنسيقية» تدشن لجنة دمج وتأهيل المُفرج عنهم: إعادتهم إلى أعمالهم أو توفير فرص عمل جديدة لهم

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن التدشين الرسمى للجنة دمج وتأهيل المُفرج عنهم، والمعنية بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة وتذليل العقبات التى تحول دون عودتهم لممارسة حياتهم الطبيعية.

وخصصت «التنسيقية» رابطًا إلكترونيًا على الصفحة الرسمية لها لتسجيل الشكاوى فى هذا السياق ودراستها؛ بهدف تذليل الصعوبات والعقبات بالشكل اللائق والمناسب لفتح صفحة جديدة لتلك الفئة.

وبذلت «التنسيقية» منذ نحو ١٠ أشهر جهودًا غير مُعلنة لإعادة دمج وتأهيل المُفرج عنهم، سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية، إيمانًا منها بأن عملية دمج المُفرج عنهم هى جزء لا يتجزأ من مسار البناء السياسى فى مصر.

وبدأت لجنة الدمج والتأهيل داخل التنسيقية عملها بالتركيز على عدة محاور، أبرزها تنفيذ عدد من الإجراءات لعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى تقديم الدعم والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لهم ولأسرهم، والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال أو استئناف المسار التعليمى.

وحرصت «التنسيقية» على تقديم كل سبل الدعم للاندماج فى العمل العام، وإعادة التمكين السياسى، من خلال دعوة العديد من المُفرج عنهم لحضور ورش عمل وصالونات حوارية وفعاليات سياسية، إلى جانب المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى.

وعلى مدار نحو عام، التقى أعضاء لجنة الدمج والتأهيل بـ«التنسيقية» عشرات المُفرج عنهم فى عدة محافظات بالجمهورية، خاصة من غير النشطاء السياسيين والمشاهير، واستمعوا إلى شكاواهم دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية أو الفكرية، لتقديم كل أوجه الدعم فى إطار من السرية للحفاظ على الخصوصية، كميثاق أخلاقى مُلزم وحاكم لقواعد العمل داخل اللجنة.

وعقدت «التنسيقية» مجموعة من ورش العمل خلال هذه الفترة حول آليات دمج وتأهيل المُفرج عنهم من قوائم العفو الرئاسى، فى إطار اهتمامها ومناقشتها أهم القضايا التى تهم الشارع المصرى ضمن نقاشات الحوار.

وتناولت الورش عدة محاور، منها: رصد التحديات الإجرائية والمجتمعية التى تواجه المفرج عنهم، إضافة إلى آليات دمج وتأهيل المفرج عنهم لمواجهة تلك التحديات، ودور لجنة العفو الرئاسى فى تفعيل الدمج والتأهيل، وطرق إعادة تأهيل أسر المُفرج عنهم ودمجهم اجتماعيًا.

وخرجت الورش بعدد من التوصيات تضمنت: إنشاء صندوق لرعاية المُفرج عنهم، وأيضًا ضرورة إحكام فصل المحبوسين داخل السجون عن التيارات المتطرفة والمسجونين جنائيًا، ودراسة إنشاء كيان تابع لإحدى الجهات يعمل على تنظيم تأهيل ودمج المفرج عنهم.

كما تضمنت تقديم الرعاية الصحية للمُفرج عنهم من وزارة الصحة، وتنظيم عملية التأهيل المهنى للمُفرج عنهم ووضع حوافز للقطاع الخاص لتشغيلهم، وتنظيم زيارات منزلية لهم من لجنة العفو أو التنسيقية.

وشارك فى هذه الورش عدد من نواب وأعضاء التنسيقية، بجانب ممثلين عن أحزاب سياسية تضمنت حزب المؤتمر والإصلاح والتنمية وإرادة جيل، ومصر بلدى والشعب الجمهورى والحركة الوطنية والأحرار الدستوريين، والإصلاح والنهضة والغد والتجمع والمحافظين، وطلاب عن جامعة القاهرة، إضافة إلى عدد من المفرج عنهم مؤخرًا بقوائم العفو الرئاسى.

وتعمل «التنسيقية» على بذل مزيد من الجهود لتوسيع نطاق تقديم خدمات الدمج والتأهيل، لتشمل عددًا أكبر من المُفرج عنهم خلال الفترة المقبلة.

فى السياق ذاته، قال النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن «التنسيقية» عضو لجنة العفو الرئاسى، إن «التنسيقية» حرصت على التفاعل مع مسألة الدمج والتأهيل للمفرج عنهم بقرارات العفو الرئاسى.

وأضاف: «عملت لجنة الدمج والتأهيل بالتنسيقية على مدار ١٠ أشهر على التواصل مع المُفرج عنهم والتعرف على كل التفاصيل والتحديات والمشكلات التى تواجههم»، مؤكدًا أن هناك حرصًا شديدًا على إزالة كل التحديات، خاصة أن هذا الملف له بُعد إنسانى عميق.

وواصل: «التنسيقية نجحت فى عودة جزء كبير من هؤلاء إلى عملهم، وكذلك توفير فرص عمل بديلة، إضافة لتوفير مسارات أخرى متعلقة بظروفهم الحياتية والمعيشية، وتم تذليل العديد من العقبات التى تواجه المفرج عنهم».

وأشار إلى أن لجنة الدمج والتأهيل بالتنسيقية عملت على التمكين السياسى لمن يريد منهم استئناف العمل السياسى، وتم بذل جهود ضخمة فى هذا الاتجاه، لافتًا إلى أنه من خلال التدشين الرسمى للجنة، تم إطلاق رابط إلكترونى لتسجيل الشكاوى مباشرة ودراستها وبحثها والتفاعل معها خلال فترات وجيزة.

كما توجه بالشكر لكل جهات الدولة المعنية التى رحبت بالتنسيق والعمل المشترك، بما يصب فى مصلحة المُفرج عنهم، وبما يضمن استئناف عملهم بشكل طبيعى.

وذكرت دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن العمل على إعادة المُفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم وكذلك إعادة دمجهم فى المجتمع يحقق عدة أهداف للدولة، من خلال الاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها فى الطريق الصحيح، سواء بالمساعدة فى عودة البعض إلى أعمالهم، أو توفير فرص عمل، حتى لا يُتركوا فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.

وبيّنت الدراسة أنه فى ٢٧ أكتوبر من عام ٢٠١٧، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تشكيل اللجنة الخماسية للعفو عن المسجونين بقرار رئاسى وفقًا للمادة ١٥٥ من الدستور المصرى، التى تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار قرارات بالعفو الرئاسى للمسجونين بأحكام نهائية، وتوسعت اللجنة فى إعداد قوائم تضم المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بشأنهم أحكام.

وحققت خطوة إعادة تشكيل اللجنة تأثيرًا إيجابيًا على حالة حقوق الإنسان فى مصر، وعكست وجود إرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين، ووجود حالة من الانفتاح على تحقيق تقدّم فى حقوق الإنسان، بداية من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن إنهاء حالة الطوارئ، وبدء إجراء الحوار الوطنى وتفاعل لجنة العفو الرئاسى الإيجابى مع طلبات الإفراج التى ترسلها الأحزاب، وتعاونها مع منظومة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، فضلًا عن تعاون أجهزة الدولة مع اللجنة والعمل على سرعة تصفية هذا الملف.

من جانبه، قال الدكتور عبدالحميد زيد، أستاذ الاجتماع السياسى، إن إعلان «التنسيقية» عن تشكيل لجنة لدمج وتأهيل المُفرج عنهم أمر مهم، ولا بد أن يؤخذ فى الاعتبار تبعية هذه اللجنة وتحديد موقعها من السلطة والمجتمع، لأنه كلما اقتربت هذه اللجنة من مصدر صناعة القرار زادت أهميتها وفاعليتها، لأن نتائج أعمالها سترى النور سريعًا، خاصة أن هناك مشكلات للمُفرج عنهم فى أعمالهم أو دراساتهم وتتطلب قرارات تنفيذية.

وأضاف: «المُفرج عنه لديه العديد من المشكلات، أولاها مشكلة مع ذاته، فلو أن له تقديرًا جيدًا مع ذاته لما زُج به فى السجون، فتصرفاته كانت مبنية على تصورات تدين الدولة والمجتمع، فى الوقت الذى اقترف فيه الفعل الذى دخل به السجن».

وتابع: «المُفرج عنه لا بد أن يعيد نظره فى كل تصوراته عن المجتمع والدولة، حتى يستطيع الحكم بموضوعية على الأفكار والرؤى، ولتنفيذ الهدف بإعادة التوازن فى نظرته للمجتمع والدولة هو ما سيحدده المتخصصون».

وشدد على أهمية الاستعانة بالخبراء لبحث كل حالة على حدة، لأن المُفرج عنهم كل واحد لديه مشكلات مختلفة، لذلك يجب أن تنفذ اللجنة حقيبة تنويرية لهؤلاء، سواء ندوات أو مؤتمرات أو مقابلات فردية أو علاجًا نفسيًا.