رئيس الأوبرا: قناة "الحياة" وصلت لأكبر عدد من الجمهور العربى بنقل حفلات "الأساتذة"

علق الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، على الإشادات الواسعة بالنقل الحصري لقناة الحياة لفعاليات أولى حفلات مشروع "الأساتذة".

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "قناة الحياة قدرت توصلنا لأكبر قدر من الجمهور في العالم العربي بنقل الحفلات على الهواء".

وأضاف أن دار الأوبرا تحاول جاهدة أن تخرج عن النطاق وتقدم حفلات لشريحة كبيرة من الجماهير، وتم تقديم حفلات ومهرجانات كبيرة في السويس ومدن القناة.

وأشار إلى أن شبكة تليفزيون الحياة قدمت نقلاً عظيماً لأولى حفلات الأساتذة وساهمت في وصوله للملايين داخل وخارج مصر.