حفلات لكبار النجوم فى «مهرجان العلمين الجديدة».. و«تذكرتى» تفتح باب الحجز

تستعد مدينة العلمين الجديدة لانطلاق «مهرجان العلمين الجديدة»، الحدث الترفيهى الأضخم فى الشرق الأوسط، وذلك ابتداءً من الخميس المقبل الموافق ١٣ يوليو الجارى حتى السبت ٢٦ أغسطس المقبل.

ويشتمل «مهرجان العلمين الجديدة» على ١٢ نشاطًا وفعالية فى مجالات الترفيه والفن والرياضة، ويشتمل كل منها على مجموعة من الفعاليات والمنافسات، التى ستُقام بشكل عالمى على أرض العلمين الجديدة، أحد أهم المدن الذكية الجديدة، التى أصبحت محط أنظار الزوار من مختلف دول العالم.

وسيكون النجم تامر حسنى المفاجأة الأولى فى «مهرجان العلمين الجديدة»، من خلال إحيائه حفلًا غنائيًا ضخمًا فى المدينة يوم ٢١ يوليو الجارى، ضمن فعاليات المهرجان المنتظر.

وتعاقد كل من راغب علامة ونانسى عجرم على المشاركة فى حفل غنائى ضخم ضمن فعاليات «مهرجان العلمين الجديدة»، وذلك تحت شعار: «ميجا ستار العرب»، على أن يتم تقديمه يوم الجمعة الموافق ٢٨ يوليو الجارى.

ومن المقرر أن تفتح شركة «تذكرتى» باب الحجز لتذاكر الحفل الغنائى الضخم خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط توقعات بإقبال كبير من قبل الجمهور، فى ظل ما يحظى به النجمان اللبنانيان من شعبية كبيرة فى مصر والوطن العربى.

كما تضم قائمة حفلات المهرجان الأضخم فى الشرق الأوسط حفلًا غنائيًا للمطربة اللبنانية إليسا والموسيقار الكبير عمر خيرت، على أن تتم إقامته يوم ٤ أغسطس المقبل، وفق ما كشفته مصادر لـ«الدستور».

وأطلق القائمون على «مهرجان العلمين الجديدة» الهوية البصرية الخاصة بالمهرجان، من خلال «لوجو» تم تصميمه بشكل مبتكر ومميز يعبر عن مدينة العلمين الجديدة، وسط استخدام الألوان المبهجة، واختيار شعار: «مهرجان العلمين الجديدة.. العالم علمين».

وأنهى قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استعداداته لتقديم تغطية خاصة ومختلفة للمهرجان، وذلك من خلال قنواته المتعددة، على رأسها «القاهرة الإخبارية» و«إكسترا نيوز» و«إكسترا لايف».

ومن المنتظر أن يتواجد قطاع «أخبار المتحدة» بكوادره المحترفة فى قلب الحدث، لتقديم تغطية تليفزيونية شاملة للمهرجان، فى إطار أعم وأشمل يتمثل فى إبراز الإمكانات السياحية والترفيهية والثقافية التى تتمتع بها مدينة العلمين الجديدة، وذلك على مدار ٤٠ يومًا متواصلة.

إلى جانب الحفلات الغنائية الضخمة لنجوم الغناء فى مصر والوطن العربى والعالم، يضم «مهرجان العلمين الجديدة» عددًا كبيرًا من الأنشطة الترفيهية والرياضية، على رأسها عرض أزياء عالمى، على غرار العروض العالمية فى هذا المجال.

ويشهد المهرجان كذلك إقامة بطولة كرة قدم شاطئية بمشاركة أكثر من ٤٠ نجمًا فى مختلف المجالات وليس الرياضى فقط، على رأسهم مشاهير الفن، على أن يتم تنظيم هذه البطولة فى الأيام الأولى من المهرجان.