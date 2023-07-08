السوبر ستار.. تامر حسنى يتوهج: إيرادات تاريخية لـ«تاج».. وأضخم حفل فى «العلمين الجديدة»

يعيش النجم تامر حسنى حالة من التوهج الفنى، خلال الفترة الأخيرة، مع النجاح غير المسبوق الذى يحققه فيلم «تاج»، ضمن موسم عيد الأضحى السينمائى، والإعلان عن تقديمه الحفل الأول فى مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهى الأكبر فى المنطقة العربية، وذلك لكونه من أهم نجوم الوطن العربى وصاحب شعبية جارفة.

وأعلن القائمون على مهرجان العلمين الجديدة، أمس، عن أن تامر حسنى، نجم الغناء فى الوطن العربى، هو صاحب أول حفل فى المهرجان، الذى يضم عددًا هائلًا من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية.

وفتحت شركة «تذكرتى»، الرائدة فى تنظيم الفعاليات الترفيهية والرياضية، باب الحجز لحفل النجم تامر حسنى، ويمكن للمستخدم تسجيل الدخول وحجز التذكرة بكل سهولة، أو تسجيل حساب جديد لغير المسجلين من قبل، حيث تحرص «تذكرتى» على تيسير عملية التسجيل للجمهور للخروج بالفعاليات فى أفضل شكل.

ويستحوذ فيلم «تاج» على إيرادات شباك التذاكر بعدد كبير من الدول العربية، ويجرى «نجم الجيل»، حاليًا، جولة بعدد من الدولة العربية للقاء جمهوره.

وخلال الساعات الماضية، استقبل آلاف اللبنانيين تامر حسنى بـ«زفة» وورد، وسط محبة استثنائية عارمة، بقدومه من المطار حتى الفندق الذى يقيم به.

وقال حسين كسيرة، متعهد الحفلات الشهير، إن تامر حسنى حالة استثنائية فى تاريخ الفن بشكل عام «لم يشهدها مع أى فنان محلى أو عالمى»، موضحًا أن «تامر لديه محبة خاصة من رب العالمين تربطه بجمهوره وبكل من يحبه».

وأضاف: «لأول مرة فى تاريخ لبنان حفل لفنان مصرى تنفد كل تذاكره فى ساعات، ونضطر لتوسيع المكان مرتين ليسع جمهوره الكبير، قبل أن نقرر توسيع المكان للمرة الثالثة».

وواصل: «حتى فيلمه الجديد (تاج) دائمًا صالات العرض له كامل العدد وأول الحجوزات بعد أسبوع»، فيما نشر منظم الحفل ياسر الحريرى فيديو لتامر حسنى لحظة وصوله لبنان، واستقبال الجمهور له بالطبل والغناء.

ورد تامر حسنى على الاستقبال الأسطورى لجمهوره اللبنانى بمنشور مع فيديو لاستقباله عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلًا: «مافيش كلام يوصف فرحتى باستقبال شعب لبنان الحبيب ليا، بالفعل استقبال أسطورى فى حياتى بالحب والزفة والورد ومحبينى وأعلام لبنان وصحافة لبنان الغاليين اللى واحشينى أوى أوى أوى، اللى فضلوا معايا من المطار لحد الفندق بكل حب وتقدير، من كل قلبى كل الشكر لشعب لبنان الحبيب الراقى، أنا كمان بحبكم ومستنيكم بكرة إن شاء الله فى الحفلة، وبعد بكرة فى السينما نشوف فيلمى الجديد (تاج) مع بعض، الله يحفظك يا لبنان، ويحفظ شعبك، وكل الأمة العربية يا رب».

كما نشر فيديو له على حسابه الشخصى على «إنستجرام»، وظهر خلال الفيديو والجمهور يلتف حوله خلال جولته بالأردن، وعلق: «جمهور الأردن حبيب قلبى، كل مرة بتستقبلونى استقبال أحسن من اللى قبله، المرة دى زفة وورد وحالة حب زيادة شوية.. شكل هرمون السعادة مفرحكو.. بجد شايف ده فى عنيكو.. كل الشكر ليكم، وربنا يعلم بحبكو قد إيه.. يلا مستنيكو يا غاليين إن شاء الله».

كما ظهر فى فيديو آخر وهو فى إحدى قاعات سينما الأردن، وعلق: «شكرًا لكل زوار الفيلم، بجد رد فعلكم وكلامكم الجميل عن الفيلم فرحنى، بس يا خوفى من هارون لما ينزل السينمات ويقابل تاج هناك».

وارتفعت إيرادات فيلم «تاج» لتامر حسنى لتصل إلى ٣٠ مليون جنيه فى مصر، وما يقرب من ربع مليار جنيه حول العالم، حيث يحظى باهتمام كبير فى التوزيع الخارجى وله شعبية كبيرة للغاية.