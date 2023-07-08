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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ساندرا سراج لمهرجان دواير الثقافى: الكتابة ساعدتنى على التواصل

مهرجان دوائر الثقافي
مهرجان دوائر الثقافي

نظم مهرجان دواير الثقافي، لقاءً مفتوحا مع الكاتبة ساندرا سراج، اليوم السبت، بمقر المهرجان بسينما راديو.

وتحدثت ساندرا خلال الندوة عن بداياتها مع الكتابة، فقالت: «منذ سبع سنوات مررت بتجربة صعبة، وفقدت كل قدرتي على التعبير، لكن الكتابة هي الفعل الوحيد الذي جعلني قادرة على التواصل، ومع الوقت ارتبطت بالكتابة، ونشرت روايتي الأولى في 2019، ونالت إعجاب الجمهور ومن وقتها تولد لدي شغف الرواية».

وتفاعلت ساندرا مع الحضور من خلال قراءة جزء من روايتها، والإجابة عن تساؤلات الجمهور، وأوضحت أنه يغلب على الشباب من الكُتّاب ذاتية التعبير والكتابة، وذلك انعكاسًا لتغيرات المجتمع وتغيرات مفهوم الأسرة.

يذكر أن أولى دورات مهرجان دواير الثقافي انطلقت بمشاركة أكثر من 25 دار نشر عربية ومصرية، ويشهد أكثر من 25 فعالية ثقافية، منها 4 ورش عن الكتابة الإبداعية والسينمائية، وأكثر من 18 ندوة تتنوع بين مناقشات الكتب واللقاءات المفتوحة والندوات المتخصصة، بمشاركة عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، كما يتضمن معرضًا لأحدث الكتب التي صدرت عن دور نشر مصرية وعربية، بالإضافة إلى معرض خاص للكتاب المستعمل يضم ما يزيد علي 3000 كتاب في مختلف المجالات.

ويمثل المهرجان الذي تستمر فعالياته يوميًا حتى يوم 15 يوليو الجاري فرصة فريدة للحوار حول قضايا الفكر والإبداع، كما يعد أول مهرجان من نوعه يعزز القيمة الإبداعية لوسط القاهرة الخديوية بما تمثله من عراقة وحضور في ذاكرة الجميع.

يقام المهرجان بالتعاون بين مكتبتي «ديوان» و«تنمية»، ويهدف إلى تحفيز التواصل المباشر والتفاعل بين مختلف الدوائر الثقافية، وشحذ الاهتمام بالقراءة والثقافة في العموم. وتنصب رؤية المنظمين على توسيع نطاق المعرفة وإبراز قيمة الثقافة في تكوين الوعي، وكذلك تحفيز الإبداع على مختلف المستويات.

مهرجان دواير الثقافي الكاتبة ساندرا سراج منذ سبع سنوات نشر عربية ومصرية الإبداعية والسينمائية

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