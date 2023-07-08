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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الناقدة علا الشافعى: الشركة المتحدة تعيد الفن المصرى لمكانه الطبيعى

علا الشافعي
علا الشافعي

علقت الناقدة الفنية علا الشافعي، على الإشادات الواسعة بالنقل الحصري لقناة الحياة لفعاليات أول حفلات مشروع "الأساتذة".

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "الحفل أمس كان واحدًا من أهم الحفلات التي عملها مدحت صالح في تاريخه".

وأضافت: "أنا شايفة الحفلة برعاية الشركة المتحدة وما توفر لها من شكل لائق للخروج، خطوة مهمة في طريق رجوع مصر للاهتمام بالفنانين وإعطائهم حقوقهم وتعريف الأجيال الجديدة بالتاريخ الفني المتعدد للمصريين".

وتابعت: "خلينا نبقى متحيزين لقناة الحياة لتحيزها للموسيقى الحقيقية، والشركة المتحدة تعيد الفن المصري لمكانه الطبيعي".

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