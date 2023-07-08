حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار فى الحشيش بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم السبت، بحبس مسجل خطر بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بنطاق قسم شرطة الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت التحقيقات عن أن البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام– مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.