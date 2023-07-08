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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة حقيبة أموال من أجنبى فى المعادى 4 أيام

حبس
حبس

قررت نيابة المعادى، حبس شقيقين وتاجر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة حقيبة أموال من شخص يحمل جنسية أجنبية.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وقرر بتضرره من آخر لقيامه بالاستيلاء منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالى، عملات أجنبية من داخل السيارة الخاصة به حال قيام المشكو فى حقة بمعاينة السيارة للشراء.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافه وأمكن ضبطه،  وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأضاف بسابقة تعرفه على المجنى عليه والاتفاق معه على التقابل بدائرة القسم لتغيير المبلغ المالى الخاص بالمجنى عليه وفور وصوله قام بمغافلته والاستيلاء منه على المبلغ المالى.

وأضاف باستبدال المبلغ المالى إلى العملة المحلية من (مالك محل- مقيم بمحافظة الجيزة) وقيامه بتسليم جزء من متحصلات الواقعة لشقيقه وإنفاقه باق المبلغ على مديونياته ومتطلباته الشخصية، حيث أمكن ضبط شقيقه وبحوزته (جزء من المبلغ المالى) وأقر بعلمه بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة.

كما تم استهداف وضبط مالك المحل المشار إليه وبحوزته مبالغ مالية (عملات أجنبية)، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات الواقعة المشار إليها، وكذا من متحصلات الاتجار بالنقد الأجنبى.

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