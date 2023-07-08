ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نشوى مصطفى: أشكر الشركة المتحدة لاهتمامها بالفن الراقى فى حفل "الأساتذة"

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى

علقت الفنانة نشوى مصطفى، على الإشادات الواسعة بالنقل الحصري لقناة "الحياة" لفعاليات أول حفلات مشروع "الأساتذة".

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت،: "شكرًا للفن الجميل الذي جعلني أرى دار الأوبرا والجمهور المصري العظيم سعيدًا جدًا، وعندهم طاقة حلوة وبهجة".

وأضافت: "اسمحي لي أن أشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الكيان العظيم الذي يهتم بإنتاج فن راقٍ يناسب قيمة مصر الحقيقية، وبشكر وزارة الثقافة التي أنتمي إليها".

وتابعت: "وأشكر أيضًا شبكة تليفزيون الحياة علي النقل الحصري المتميز لحفل الأساتذة أمس، وشوفت بعيني عظمة وأساتذة كبار، مدحت صالح وعمرو سليم حاجة روعة".

مواد متعلقة

رغم الأزمات السياسية.. كيف انتعش التبادل التجارى بين الصين وأمريكا؟ (فيديو)

"تلغى فكرة القناعات الخاطئة".. خبير يُبرز أهمية زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية للصين

إلى أى مدى يتأثر اقتصاد العالم بالتقارب الأمريكى الصينى؟.. خبير يُجيب

استشارى: "100 يوم صحة" استكمال لتطوير القطاع الصحى على مستوى الجمهورية

خبير مناعة يستعرض خدمات مبادرة "100 يوم صحة" على مستوى الجمهورية

التنمية المحلية: أنفقنا 90 مليار جنيه لتنفيذ 12 ألف مشروع فى مجال الطرق

عبدالحليم قنديل: هجوم كييف المضاد "فشل مطلق"

رانيا يحيى: العنف بأشكاله المختلفة أصعب ما تواجهه المرأة المصرية

الأكثر قراءة

وفاة القبطان حسام زيدان أحد أبطال تعويم السفينة إيفرجيفن

تراجع 30 جنيهًا.. أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

بعد 102 سنة من إعدامهما .. جرائم "ريا وسكينة" أشهر سفاحتين بمصر تتصدر التريند

عقب إحالتهما لمحاكمة جنائية.. تعرف على مصير سارقى فيلا اللاعب محمد صلاح

"عاشرها مرتين دون رضاها".. شيماء ضحية زوج الأم فى أوسيم

قرارات النيابة فى واقعة دهس رجل أعمال لعامل مسجد بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

محمد عبدالعزيز

مجالس لحكماء وشيوخ المهن

مؤمن المحمدي

اسمه الحكم

د. منى حلمى

كيف نرتقى؟

علي سعدة

القضية الفلسطينية.. متى ستحل؟

صفاء النجار

رحيل مقيم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية