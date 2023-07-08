نشوى مصطفى: أشكر الشركة المتحدة لاهتمامها بالفن الراقى فى حفل "الأساتذة"

علقت الفنانة نشوى مصطفى، على الإشادات الواسعة بالنقل الحصري لقناة "الحياة" لفعاليات أول حفلات مشروع "الأساتذة".

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت،: "شكرًا للفن الجميل الذي جعلني أرى دار الأوبرا والجمهور المصري العظيم سعيدًا جدًا، وعندهم طاقة حلوة وبهجة".

وأضافت: "اسمحي لي أن أشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الكيان العظيم الذي يهتم بإنتاج فن راقٍ يناسب قيمة مصر الحقيقية، وبشكر وزارة الثقافة التي أنتمي إليها".

وتابعت: "وأشكر أيضًا شبكة تليفزيون الحياة علي النقل الحصري المتميز لحفل الأساتذة أمس، وشوفت بعيني عظمة وأساتذة كبار، مدحت صالح وعمرو سليم حاجة روعة".