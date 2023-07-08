تفاصيل أزمة بطل الكونغ فو عمر شتا.. وسبب عرض والدته ميدالياته للبيع (فيديو)

كشف محمد شتا، والد اللاعب الكونغ فو عمر شتا ، سبب عرض زوجته ميداليات ابنه للبيع، مؤكدًا أنه لا يمر بضائقة مالية، وإنما كان احتجاجا على عدم تكريم نجله رغم حصوله على المركز الأول.

وقال محمد شتا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن ابنه شارك في 3 بطولات دولية خلال 5 شهور، ولم يحصل على أي مكافأة لأن عدد الميزان لم يكتمل.

وأردف: "لا بد من تغيير اللوائح من أجل مصلحة أولادنا، ابني ذنبه ايه أن الميزان لم يكتمل؟".

وأشار إلى أن السبب الرئيسي لهروب بغدودة هو عدم تقدير الدولة له عقب حصوله على ميدالية ببطولة أفريقيا في بطولة الملاكمة، لافتًا إلى أن عدم تقدير الدولة لمواهبها يجعلهم يهربون.

وأردف: "المشكلة ليست فقط في المكافأة المالية، بل في درجات التفوق الرياضي، ابني حرم من الحصول على 32 درجة تفوق رياضي، ويخوض حاليا امتحانات الثانوية العامة، وهو منهار جدا، ومش عارفين مستقبله ايه".

وختم: "مش عاوز ابني يلعب باسم دولة تاني غير مصر، عاوز ابني هنا في مصر، ويلعب ويمثل مصر".