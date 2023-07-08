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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مستشار وزير الزراعة: بدء تطوير حديقة الحيوان.. وضغط البرنامج الزمنى لإعادة فتحها

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

أكد المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أحمد إبراهيم، أنه اعتبارًا من غدٍ الأحد سوف تبدأ خطة تطوير حديقة الحيوان بالجيزة.
وقال إبراهيم - في بيان اليوم السبت - إن خطة تطوير حديقة الحيوان تستهدف رفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الأثري والنباتات والأشجار النادرة، واستعادة طابعها التراثي، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء لتكون متنفسًا للمواطنين، وحتى تكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان وتحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان.
وأضاف أنه نظرًا لحجم أعمال التطوير والترميم الكبيرة الذي سوف يتم في البنية الأساسية المتهالكة، فإن الأمر سيتطلب حفر الطرق الداخلية، وبالتالي صعوبة استقبال المواطنين حرصًا على سلامتهم أثناء مدة التطوير، والتي سيتم ضغطها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتح الحديقة أمام الزائرين.
في سياق متصل، أوضح المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة عن البدء أيضًا في تطوير حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، بالتزامن مع حديقة الحيوان، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حديقة الحيوان الأشجار النادرة مساحات خضراء الحديقة

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