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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"النار كلتهم".. عم رضا حضن ابنه لإنقاذه من حريق فماتا سويا (صور)

الضحيتان
الضحيتان

كعادة يوم الجمعة تشهد مطاعم "الفول والطعمية" حالة من الزحام بعد خروج المصلين من المساجد لشراء الإفطار المعتاد في الإجازة إلا أن ذلك اليوم كان الزحام مختلفا بعد نشوب حريق هائل فهرع الأهالى لمطعم عم رضا لإنقاذه وابنه بعد محاصرة النيران لهما بشكل مرعب إلا أن ألسنة اللهب لم تسمح لأحد بالمرور حتى التهمت جسدي الأب وابنه. 

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الحادث المأساوي كانت مدينة قها شاهدا عليه صباح أمس الجمعة بعد اشتعال النيران بشكل مفاجئ في "طاسة الطعمية" ولم يستطع أحمد رضا ابن صاحب المحل السيطرة عليها وعندما اقترب أكثر لمحاولة إطفائها امتدت النيران لملابسه فانطلقت صرخاته مستغيثا بمن حوله وأول من هرع لإنقاذه كان والده "عم رضا" فجذبه بعيدا واحتضنه معتقدا أن ذلك سيخمد النيران بجسد فلذة كبده ألا أنها اشتعلت بجسده أيضا وتعالت صرخات كلاهما وسط عجز الأهالي الوصول إليهما لإنقاذهما وكان الحل الوحيد محاولتهما إخماد الحريق من الخارج بـ "جرادل المياه" حتى يصلا إليهما. 

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روى بعض شهود العيان تفاصيل الحادث المؤلم حيث قالوا إن أهالي شارع القيسارية بمدينة قها، فوجئوا باندلاع حريق داخل المطعم في ساعات مبكرة من صباح الجمعة، موضحين أن الحريق بدأ باشتعال النيران في إناء الزيت أثناء عمل الابن، وعندما أسرع الأب لإنقاذ ابنه الذي أمسكت فيه النيران، اشتعلت فيه النيران هو الآخر ولم يتمكن أحد من إنقاذهما.

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وأضاف شهود العيان، أن المحل ضيق جدا وليست به أماكن تهوية، فلم يستطع المجني عليهما الخروج منه، حيث حجزتهما النيران حتى جاءت سيارات الإطفاء والإسعاف وتم انتشال جثتيهما.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة باندلاع حريق داخل مطعم "فول وطعمية"، بشارع القيسارية بمدينة قها.

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انتقلت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وأسفر الحريق عن مصرع شخصين هما "أحمد رضا عبد البديع" 29 سنة، و"رضا عبد البديع قاسم" 60 سنة، وجرى نقلهما لمستشفى قها.

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