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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

3 أندية تتصارع على التعاقد مع ويلفريد زاها بالانتقالات الصيفية

ويلفريد زاها
ويلفريد زاها

دخلت 3 أندية في الصراع على التعاقد مع الإيفواري ويلفريد زاها، لاعب فريق كريستال بالاس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وانتهى عقد زاها مع نادي كريستال بالاس بنهاية الموسم المنصرم، وهو حر في التوقيع لأي نادٍ في الوقت الحالي.


ووفقًا لما ذكرته صحيفة جارديان الإنجليزية، فإن أندية نابولي الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي وجالاتا سراي التركي بدأت بالفعل مفاوضات مع ممثلي ويلفريد زاها ووكيل أعماله خلال الأيام الماضية.

وأفادت الصحيفة بأن اللاعب تلقى عروضًا بالفعل من أندية لاتسيو الإيطالي وفناربخشة التركي والنصر السعودي للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.


ولعب زاها 28 مباراة بقميص كريستال بالاس خلال الموسم المنصرم، وسجل 7 أهداف وصنع 3 لزملائه في الفريق.


وسيتخذ زاها قراره النهائي بشأن مستقبله عند عودته من إجازة شهر العسل الخاصة به.

ويلفريد زاها بدأ مسيرته ضمن ناشئي نادي كريستال بالاس، وصعد للفريق الأول في صيف عام 2010 ثم انتقل لمانشستر يونايتد في يناير 2012 وعاد بعدها معارًا لنادي كريستال بالاس، ثم عاد ليونايتد في صيف 2013، وأعير منه لنادي كارديف سيتي في يناير 2014 ثم عاد للنادي بعد 6 أشهر وانتقل لكريستال بالاس على سبيل الإعارة، قبل أن يتعاقد مع كريستال بالاس بشكل كامل في شتاء 2015.

ولعب ويلفريد زاها 478 مباراة بقمصان الفرق المختلفة التي لعب لها وسجل 914 هدفًا وصنع 77 لزملائه.

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