عمرو سليم: نسعى لإحياء تراث العمالقة من الملحنين عبر حفلات "الأساتذة" (فيديو)

علق الموسيقار عمرو سليم، على الإشادات الواسعة بالنقل الحصري لقناة الحياة لفعاليات أول حفلات مشروع "الأساتذة".

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "نسعى لإعادة إحياء تراث العمالقة من الملحنين والمؤلفين عبر حفلات الأساتذة".

وأضاف أن الموسيقى عبارة عن تناسق مختلف من الأنغام، متابعًا: "الناس بتحب الحاجة الحلوة، ونسعى لعودة تراث العمالقة".

وأشار إلى أن أهل لبنان لهم فضل كبير في تطوير الموسيقى في مصر، وحفل الأساتذة جرعة مكثفة من تراث الزمن الجميل.