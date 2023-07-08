التعليم تعلن إحصائية تطوير الكتب والمناهج الدراسية في اخر ٩ أعوام

أعلنت وزارة التربية والتعليم إجمالي الكتب الدراسية وأدلة المعلم المعدة والمطورة (49) كتابًا، خلال الفترة من ٢٠١٤ ال ٢٠٢٣، وبيانها كالتالي: -

- تطوير كتب الصف الثاني الابتدائي للفصلين الدراسيين للعام الدراسي 2019 / 2020، وذلك في ضوء إطار المناهج المطور ضمن مشروع نظام التعليم الجديد بعدد (37) كتابًا.

- تطوير كتب اللغة الإنجليزية للصفين الأول الإعدادي، والأول الثانوي للعام الدراسي 2019/2020، لعدد (12) كتابًا.

- إعداد مصفوفة المدى والتتابع لجميع المواد التعليمية للصف الثالث الابتدائي، وفق الإطار الجديد للمناهج، ومعايير ومؤشرات مناهج الصفوف من الرابع الى السادس الابتدائي، لجميع لتخصصات، بعدد (14) مصفوفة.

- مراجعة كتب المواد الدراسية القائمة ، والمطورة من العام الماضي للمستويين الأول والثاني من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي لعدد (59) كتاب ودليل.

- مراجعة وتعديل المواد التعليمية الرقمية لعدد (700) عنصر تعليمي رقمي.

- مراجعة أدلة ولي الأمر للصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الابتدائي لعدد(40) دليل.

- تعديل نواتج التعلم الخاصة بأنشطة التوكاتسو.

- إعداد مقاييس تقدير لتقييم أنشطة التوكاتسو.

خلال عامي 20/21، و21/22

- إعداد المواد التعليمية للصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول، لجميع المواد الدراسية متضمنة الكتب الدراسية وأدلة المعلم، في ضوء أطر مناهج الصف الرابع الابتدائي الذي تم إعداده وفق الإطار العام لنظام التعليم الجديد.

- إعداد دليل معلم التربية الرياضية والصحية للصف الرابع الابتدائي وفق الإطار الجديد.

- إعداد دليل معلم التربية الفنية للصف الرابع الابتدائي وفق الإطار الجديد.

- تم الانتهاء من كتيبات التوعية بمخاطر الإدمان والتدخين للمرحلة الابتدائية.

- تطوير كتاب ودليل المعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي.

- تطوير كتاب ودليل معلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي.

- مراجعة وتعديل الكتب الدراسية المطورة وأدلة المعلم، للفصل الدراسي الثاني، لجميع المواد الدراسية في مرحلة رياض الأطفال، والصفوف من الأول حتى الرابع من المرحلة الابتدائية، ضمن نظام التعليم الجديد.

- إعداد إطار مناهج اللغات الأجنبية الثانية للصفوف من الأول الإعدادي للصف الثالث الثانوي، ضمن نظام التعليم الجديد.

- مراجعة كتاب الصف الرابع الابتدائي Connect plus (الصف الدراسي الثاني) بمدارس اللغات.

- مراجعة ترجمة كتب العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الرابع الابتدائي (الفصل الدراسي الثاني).

- إعداد الدليل الدراسي Study Guide لجميع المواد الدراسية للمرحلة الثانوية.

- مواءمة كتب مناهج نظام التعليم الجديد للصف الرابع الابتدائي (إعاقة بصرية)، للفصل الدراسي الأول.

- تكييف أدلة المعلم لطلاب الدمج للصف الرابع الابتدائي (الصف الدراسي الثاني).

- مراجعة المواد التعليمية لشركة بريتانيكا بشكل مستمر (مصادر التعلم على بنك المعرفة)، لمادتي العلوم والرياضيات بفروعها للمرحلة الثانوية

- مراجعة المواد التعليمية (تعليم مجتمعي ابتدائي– علوم) المقدمة من شركة منتور(monitor).

خلال عام 22/23

- مراجعة المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائي في ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائي وفق مشروع التعليم الجديد، للفصل الدراسي الأول، لعدد 17 منهجًا.

- إعداد إطار عام مناهج نظام التعليم الجديد للمرحلة الاعدادية وفق نظام التعليم الجديد بنسبة (40%).

- إعداد نسبة 40% من الأطر النوعية للمواد الدراسية للمرحلة الاعدادية وفق نظام التعليم الجديد.

- إعداد إطار عام التعليم المجتمعي بنسبة 10%.

- إعداد نسبة 75% من أطر مناهج اللغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج وفق نظام التعليم الجديد.

- تضمين لغة الإشارة كمدخل للتواصل بكتاب القيم واحترام الاخر بمرحلتي (رياض الاطفال - الابتدائي) بنسبة 60%

- موائمة مناهج الصف الخامس الابتدائي للمكفوفين في ضوء قدراتهم البصرية (8 مناهج).

- مراجعة الكتب المطورة (الصف الرابع الابتدائي كتاب التلميذ- دليل المعلم) بنسبة 100%

- الانتهاء من مراجعة وتعديل الكتب الدراسية القائمة، بجميع الصفوف والتخصصات. سواء الكتب المطورة أو الكتب القائمة بنسبة 100%.

- مراجعة ترجمة كتب العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات باللغة الفرنسية للصف الخامس الابتدائي للفصلين الدراسيين بعدد 3 كتب.

- مراجعة ترجمة النسخة المعدلة من كتب (الرياضيات، والعلوم، وتكنولوجيا المعلومات) للصف الخامس الابتدائي باللغة الفرنسية بعدد 3 كتب.

- إعداد المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائي في ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائي وفق نظام التعليم الجديد، (فصل دراسي أول-فصل دراسي ثاني) عدد 34 منهج

- مراجعة المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائي في ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائي وفق مشروع (2.0). (فصل دراسي أول) عدد 17 منهج.

- إعداد إطار عام مناهج نظام التعليم الجديد للمرحلة الاعدادية (7-9) وفق نظام التعليم الجديد بنسبة 60%.

- إعداد الأطر النوعية للمواد الدراسية للمرحلة الاعدادية وفق نظام التعليم الجديد بنسبة 40%.

- إعداد إطار عام التعليم المجتمعي بالمرحلة الابتدائية بنسبة 10%.

- إعداد الاطر للغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج بنسبة 100%.

- تضمين لغة الإشارة كمدخل للتواصل بكتاب القيم واحترام الآخر بمرحلتي (رياض الاطفال - الابتدائي) بنسبة 60%.

- موائمة مناهج الصف الخامس الابتدائي للمكفوفين بالمرحلة الابتدائية في ضوء قدراتهم البصرية، بعدد (25) منهجًا.

- مراجعة المواد التعليمية التفاعلية لمناهج المرحلة الابتدائية في نظام التعليم الجديد (الصف الخامس) لجميع التخصصات، لوضعها على موقع الوزارة لعدد (16) منهجًا.

- الانتهاء من أطر اللغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج بنسبة 70%.

- إعداد أدلة معلم المواد الدراسية للصف الخامس الابتدائي للفصلين الدراسيين بعدد (40) دليلًا).

- تضمين مناهج ذوي الإعاقة بأشكالها المختلفة (غير المدمجين)، البصرية والسمعية، بما جاء بالإطار العام لمناهج ذوي الإعاقة، للصف الرابع الابتدائي، (الفصل الدراسي الأول)، بعدد (9) مناهج.

- إعداد الأطر لمناهج ذوي الإعاقة الفكرية للصفوف الرابع – الخامس – السادس بالمرحلة الابتدائية، لذوي الإعاقة الفكرية.

- مراجعة المواد التعليمية (الورقية – الرقمية) لذوي الإعاقة الفكرية لمرحلة رياض الأطفال.

- إعداد عدد (2) دليل معلم لمرحلة رياض الأطفال بمدارس الإعاقة البصرية، وهما: دليل مرحلة رياض الاطفال مكفوفين (المستويين)، ودليل مرحلة رياض الأطفال للمعاقين سمعيًا (المستويين).

- مراجعة عدد (1) كتاب للمستوى الرفيع في اللغات الأجنبية للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، للصف الخامس الابتدائي.

- الانتهاء بنسبة 100% من مراجعة وتعديل الكتب الدراسية القائمة، بجميع الصفوف والتخصصات. سواء الكتب المطورة أو الكتب القائمة.

- الانتهاء بنسبة 100% من دليل (السكان والصحة الإنجابية).

- مراجعة الكتب المطورة (الصف الرابع الابتدائي كتاب التلميذ– دليل المعلم) بنسبة 100%.

- الانتهاء من مراجعة المحتوى الرقمي للمرحلة الثانوية للصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية في مادة الرياضيات بنسبة (30%).

- مراجعة ترجمة كتب العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للغة الفرنسية- الصف الخامس- الفصل الدراسي الأول بعدد (6) كتب.

- مراجعة ترجمة النسخة المعدلة من كتب (الرياضيات والعلوم) للصف الرابع الابتدائي للغة الفرنسية (الفصل الدراسي الأول) بعدد (6) كتب.

- الانتهاء من مراجعة المواد التعليمية لقناة (مدرستنا – 3) بنسبة (100%).

- الانتهاء من إعداد دليل معلم الرياضيات لمدارس التعليم المجتمعي للصفوف من الرابع حتى السادس بالمرحلة الابتدائية بنسبة (60%).

ثانيًا: المناهج المعدلة ضمن برنامج إصلاح التعليم:

- مراجعة وتعدل المواد التعليمية الرقمية المقدمة من عدد من الشركات في مواد: الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية والفلسفة، والتاريخ والجغرافيا، واللغة الإنجليزية، للصفوف من رياض الاطفال، وحتى الصف الثالث الثانوي. لرفعها على منصات الوزارة.

- تطوير كتاب ودليل المعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني.

- تطوير كتاب ودليل المعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي، الفصل الدراسي الثاني.