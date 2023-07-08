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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: القيادات السياسية التركية ما زالت متمسكة برفض انضمام السويد لقمة الناتو

الناتو
الناتو

قال الدكتور سمير صالح، أستاذ العلاقات الدولية، إن قمة الناتو تختلف هذه المرة عن بقية القمم السابقة من ناحية جدول الأعمال وما ينتظر الدول الأعضاء من نقاشات، لافتا إلى أن التركيز سيكون على عضوية السويد، ومسألة التوسعة الأطلسية والحرب في أوكرانيا، وأيضا أزمة الحبوب وخاصة فيما يتعلق بالموقف الروسي الذي بدأ في الظهور إلى العلن في اتجاه أن موسكو ستجمد مشاركتها في هذه الاتفاقية لأن الدول الغربية تحت سقف الناتو ستبحث سيناريوهات من هذا النوع أيضًا. 

وأضاف سمير صالح، خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أنه فيما يتعلق بأنقرة فإن التركيز سيكون على موضوع عضوية السويد، لأن القيادات السياسية التركية ما زالت متمسكة برفضها انضمام السويد أو دعم قبول عضويتها منح استكهولم الضوء الأخضر قبل إنجاز مضمون التفاهمات التركية السويدية التي وقعت وقبلت في مذكرة ثلاثية في العام المنصرم. 

وأوضح الدكتور سمير صالح، أن الجانب السويدي يقول إنه قام بعمليات تغيير إصلاح مراجعة دستورية في التعامل مع الموضوع.

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