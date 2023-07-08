إزالة 42 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية فى حملاتها لإزالة التعديات للموجة 21، تزامنًا مع انطلاق مرحلتها الثالثة اليوم السبت، والمقرر استمرارها حتى 28 من يوليو الجارى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وفى هذا السياق، قال الدكتور سعيد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، إن الحملات اليوم أسفرت عن إزالة 19 حالة تعد ما بين بناء على أراض زراعية وأملاك دولة وبناء بدون ترخيص.

وفى مركز المنيا، أعلن اللواء أركان حرب هانى بدوى, رئيس المركز عن إزالة 17 حالة تعد خلال حملات مكبرة ضمن المرحلة الثالثة للموجة 21 بقرى بنى محمد سلطان وتله ونزلة حسين وصفط الخمار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى استمرار الوحدة المحلية في رصد التعديات ومخالفات البناء، من خلال منظومة المتغيرات المكانية وفرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالقرب التابعة.

وفى بنى مزار، صرح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار قامت بإزالة 6 حالات تعد بالبناء خارج الحيز العمرانى وبدون ترخيص منها 5 حالات بحى شرق وحى غرب المدينة وقرية أبوجرج وعزبة الريدى التابعة لها، إلى جانب حالة تعد على أرض أملاك دولة تعاون زراعى غرب محطة الكهرباء بطريق قرية صندفا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات والمخالفات ومرتكبيها .

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا قد أعلن عن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات، اليوم السبت 8 يوليو، حيث قاد اللواء دكتور محمد عقل سكرتير عام مساعد المحافظة حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة.