التعليم: تحسين جودة النظام التعليمى ليتوافق مع النظم العالمية

حققت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سلسلة من الإنجازات المهمة في مجال التعليم، خلال الفترة من عام 2014 وحتى 30/ 6/ 2023، وتأتي هذه الإنجازات في إطار جهودها المستمرة بهدف تطوير نظام التعليم في مصر وتحسين جودته.

وتستعرض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقريرًا عن حصاد الوزارة من مشروعات وبرامج خلال هذه الفترة، حيث يقدم هذا التقرير رصدًا لإنجازات الوزارة والتي تستهدف معالجة أهم قضايا التعليم على الساحة، وخاصة تلك التي لها صلة مباشرة بالتنافسية الدولية مثل جودة التعليم، وقضية الإتاحة وقدرة النظام على المنافسة دوليًا، وذلك في ضوء الأهداف الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي في مصر، التي تحقق رؤية الدولة المصرية للتعليم في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة.



رؤية مصر 2030.

تستهدف الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030 التعليم والتدريب للجميع بجودة عاليــة دون تمييز، وفــي إطار نظام مؤسســي، كــفء وعــادل، ومســتدام، ومــرن، وأن يكــون مرتكــزًا علــى المتعلــم والمتــدرب القــادر علــى التفكيــر والمتمكــن فنيًا وتقنيًاً وتكنولوجيًا، وأن يســهم أيضًا فــي بنــاء الشــخصية المتكاملــة وإطــلاق إمكاناتهــا إلــى أقصــى مــدى لمواطــن معتــز بذاتــه، ومســتنير، ومبــدع، ومســئول، ويقبل التعدديــة، يحتــرم الاختــلاف، يفخر بتاريــخ بلاده، وشــغوف ببنــاء مســتقبلها وقــادر علــى التعامــل تنافسيًا مــع الكيانــات الإقليميــة والعالميــة".

وترتكز (رؤية مصر 2030) في مجال التعليم قبل الجامعي على الأهداف الاستراتيجية الثلاثة التالية:

1- الهدف الاستراتيجي الأول: تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية.

2- الهدف الاستراتيجي الثاني: إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

3- الهدف الاستراتيجي الثالث: تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم المصري محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وفي ضوء هذه الأهداف الاستراتيجية وما تستتبعه من أهداف فرعية وبرامج تنفيذية، فقد قامت الوزارة خلال الفترة من 2014 حتى تاريخه، بإنجاز العديد من البرامج والمشروعات، نستعرضها فيما يلي:

إجمالي مشروعات إنشاء المباني المدرسية منذ 2014 حتى 30 يونيو 2023

- بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها منذ عام 2014 وحتى 30 يونيو 2023 عدد 7630 مشروعًا.

- بلغ إجمالي عدد الفصول التي تم إضافتها منذ عام 2014 وحتى 30 يونيو 2023 عدد 117591 فصلًا دراسيًا.

تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية:

أ‌- توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية

- تجهيز عدد (9249) معمل في عدد (9249) مدرسة.

- تجهيز عدد (27439) فصل مطور في عدد (3260) مدرسة.

- توصيل عدد (2530) مدرسة بشبكات الفايبر حتى سور المدرسة لمرحلة التعليم الثانوي، وكذلك التوصيلات الداخلية، بنسبة إنجاز (100%).

- تجهيز البنية التكنولوجية لعدد (2474) مدرسة لمدارس الثانوي العام الجديدة وتم إنهاء وتوصيل خط ربط لعدد (2391) مدرسة.

- الانتهاء من تحديث البنية التكنولوجية للمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

- توفير عدد (37) ألف شاشة تفاعلية لمدارس التعليم الثانوي بنسبة إنجاز (100%).

- توفيرعدد (3.317883) جهاز تابلت لجميع طلاب المرحلة الثانوية في الأعوام (2018/2019، 2019/2020، 2020،2021) بنسبة إنجاز (100%).

- استكمال تجهيز عدد (19) مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالأجهزة التكنولوجية اللازمة.

- عدد المتدربين على توظيف التكنولوجيا في التعليم (5000) متدرب.

- عدد البرامج التدريبية (3) برامج.

- عدد المتدربين الحاصلين على الشهادات الدولية (900) متدرب.

- عدد المسابقات في مجال التكنولوجيا (2) مسابقة.

ب – تأهيل المدارس للحصول على الاعتماد والجودة

- حصلت عدد (1311) مدرسة على الاعتماد والجودة في العام المالي 2015/2016

- حصلت عدد (1308) مادرس على الاعتماد والجودة في العام المالي 2016/2017

- حصلت عدد (805) مدارس على الاعتماد والجودة في العام المالي 2017/2018

- حصلت عدد (888) مدرسة على الاعتماد والجودة في العام المالي 2018/2019

- وتوقفت زيارة المدارس عام 2020 بسبب تعليق الدراسة في ظل تداعيات جائحة كورونا.

- إجمالي من 2015 وحتى 2020 عدد (4312) مدرسة، منها عدد (357) مدرسة تعليم خاص، وعدد (3955) مدرسة تعليم حكومي. بالنظر لتداعيات جائحة كورونا.

- بلغ عدد المدارس الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة منذ 2021 حتى تاريخه (986) مدرسة منها عدد (809) مدارس رياض الأطفال، وعدد المدارس الابتدائي (288) مدرسة ومدارس الإعدادي (205) مدارس ومدارس الثانوي العام (25) مدرسة.

- تم تدريب 15000 كادر ومعلم على معايير ونشر ثقافة الجودة.

ج- تطوير المناهج والكتاب المدرسي ونظم التقويم:

- تطبيق منظومة التعليم الجديدة بمرحلة رياض الأطفال والصفوف من الأول حتى الخامس من المرحلة الابتدائية.

- إعداد التوكاتسو للصف الثاني الابتدائي بالمدارس العادية والمدارس المصرية اليابانية.

- مراجعة وتعديل الكتب الدراسية القائمة بجميع الصفوف والتخصصات المختلفة.

- استكمال تنفيذ الكتاب الإلكتروني التفاعلي لجميع المواد الدراسية بجميع المراحل.

- إعداد التدريبات والاختبارات التفاعلية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي.

- إعداد الإطار العام لمناهج رياض الاطفال والصفوف من الأول حتى الخامس الابتدائي بمركز تطوير المناهج بالوزارة.

- إعداد الإطار العام لبرامج ذوي الإعاقات غير المدمجين، للصفوف من الروضة وحتى الصف الخامس الابتدائي.

- مراجعة وتعديل المواد التعليمية الرقمية (DLOs) المقدمة من عدد من الشركات (بريتانيكا، يوريكا، لونجمان، نهضة مصر، وغيرها) في مواد: (الرياضيات، العلوم، اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، الفلسفة)، للصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي لعدد (2400) عنصر رقمي تعليمي.

