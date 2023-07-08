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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم تستعرض مشروعات إنشاء المباني المدرسية منذ 2014 حتى 30 يونيو 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجمالي مشروعات إنشاء المباني المدرسية منذ 2014 حتى 30 يونيو 2023 وجاءت كالتالي:

- بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها منذ عام 2014 وحتى 30 يونيو 2023 عدد 7630 مشروعا.

- بلغ إجمالي عدد الفصول التي تم إضافتها منذ عام 2014 وحتى 30 يونيو 2023 عدد 117591 فصلا دراسيا.

  تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية:

أ‌- توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية

- تجهيز عدد (9249) معمل في عدد (9249) مدرسة.

- تجهيز عدد (27439) فصل مطور في عدد (3260) مدرسة.

- توصيل عدد (2530) مدرسة بشبكات الفايبر حتى سور المدرسة لمرحلة التعليم  الثانوي، وكذلك التوصيلات الداخلية، بنسبة إنجاز (100%).

- تجهيز البنية التكنولوجية لعدد (2474) مدرسة لمدارس الثانوي العام الجديدة وتم إنهاء وتوصيل خط ربط لعدد (2391) مدرسة.

- الانتهاء من تحديث البنية التكنولوجية للمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

- توفير عدد (37) ألف شاشة تفاعلية  لمدارس التعليم الثانوي بنسبة إنجاز (100%).

- توفير عدد (3.317883) جهاز تابلت لجميع طلاب المرحلة الثانوية  في الأعوام (2018/2019، 2019/2020، 2020،2021) بنسبة إنجاز (100%).

- استكمال تجهيز عدد (19)  مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالأجهزة التكنولوجية اللازمة.

- عدد المتدربين على توظيف التكنولوجيا في التعليم (5000) متدرب.

- عدد البرامج التدريبية (3) برامج.

- عدد المتدربين الحاصلين على الشهادات الدولية (900) متدرب.

- عدد المسابقات في مجال التكنولوجيا (2) مسابقة.

ب – تأهيل المدارس للحصول على الاعتماد والجودة

- حصلت عدد (1311) مدرسة على الاعتماد والجودة في العام المالي 2015/2016 

- حصلت عدد (1308) مدرسة على الاعتماد والجودة في العام المالي 2016/2017

- حصلت عدد (805) مدرسة على الاعتماد والجودة في العام المالي 2017/2018

- حصلت عدد (888) مدرسة على الاعتماد والجودة في العام المالي 2018/2019

- وتوقفت زيارة  المدارس عام 2020بسبب تعليق الدراسة  في ظل تداعيات جائحة كورونا.

- إجمالي من 2015 وحتى 2020 عدد (4312) مدرسة، منهم عدد (357) مدرسة تعليم خاص، وعدد (3955) مدرسة تعليم حكومي. بالنظر لتداعيات جائحة كورونا.

- بلغ  عدد المدارس الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة منذ 2021 حتى تاريخه (986) مدرسة منهم عدد (809)  مدرسة  رياض الأطفال، وعدد المدارس الابتدائي (288) مدرسة ومدارس الإعدادي (205) مدرسة ومدارس الثانوي العام (25) مدرسة.

 

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