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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث فى التراث النوبى: الممالك النوبية القديمة امتدت إلى ما وراء بلاد السند والهند

اليوم العالمي للنوبة
اليوم العالمي للنوبة

حرص برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية سناء منصور، والإعلامية شيرين عفت، على إحياء التراث والثقافة النوبية في اليوم العالمي للنوبة، وخلال الحلقة قدمت فرقة "براعم النوبة" رقصة نوبية استعراضية.

ومن جانبها، قالت ناهد محمد، قائد فرقة "براعم النوبة" خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية dmc، إن مؤسس الفرقة هو الأستاذ شمس حسين، لافتة إلى أن الفرقة بدأت في أواخر عام 2018، حيث بدأنا بمهرجان الطفل النوبي، فقمنا بعمل إعلان وجمعنا عددًا من الأطفال، معقبة: "كان الأستاذ شمس صاحب الفكرة وأنا كنت مشرفة، وقد عملنا على تحفيظ الأغاني للأولاد".

وقال ناصر الحاج، باحث في التراث النوبي، إن الممالك النوبية القديمة امتدت إلى ما وراء بلاد السند والهند، وقيل إنها امتدت إلى بحر الأمازون جنوبًا، وغربًا إلى الأمازيغ، فكانت الممالك كبيرة وضخمة، وكانت العادات والتقاليد، وحتى أن الموسيقى الهندية والشرق آسيوية قريبة جدًا من الموسيقى النوبية. 

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