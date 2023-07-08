قرارات النيابة في واقعة دهس رجل أعمال لعامل مسجد بالتجمع

فتحت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع عامل مسجد دهسا بسيارة في التجمع الأول، حيث كلفت النيابة بالتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث، كما طالبت بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفى وتسليمها لذويه.

كانت تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود حادث مروري ومتوفى بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة حسن ع، عامل بمسجد، مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف داخلى وتوفى متأثرا بإصابته وتم نقله لمستشفى بدر الجامعى، وتم تحديد السيارة المتسببة فى الحادث.

وأجري رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.