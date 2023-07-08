ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرارات النيابة في واقعة دهس رجل أعمال لعامل مسجد بالتجمع

حبس
حبس

فتحت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع عامل مسجد دهسا بسيارة في التجمع الأول، حيث كلفت النيابة بالتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث، كما طالبت بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفى وتسليمها لذويه.

كانت تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود حادث مروري ومتوفى بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول،  وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة حسن ع، عامل بمسجد، مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف داخلى وتوفى متأثرا بإصابته  وتم نقله لمستشفى بدر الجامعى،  وتم تحديد السيارة المتسببة فى الحادث.

وأجري رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

الأكثر قراءة

"عاشرها مرتين دون رضاها".. شيماء ضحية زوج الأم فى أوسيم

حزب الشعب الجمهورى يكلف حازم عمر بالترشح لرئاسة الجمهورية

محمد الشناوى يطلب الرحيل عن الأهلى

مرتضى منصور: "رجعت الزمالك عشان أجيب كلور للحمامات واحصد البطولات"

تامر حسني لـ"سينرجى": بشكركم على تقديركم الغالى لمجهودى

إحالة المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح للمحاكمة الجنائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

محمد عبدالعزيز

مجالس لحكماء وشيوخ المهن

مؤمن المحمدي

اسمه الحكم

د. منى حلمى

كيف نرتقى؟

علي سعدة

القضية الفلسطينية.. متى ستحل؟

صفاء النجار

رحيل مقيم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية