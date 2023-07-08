المتهم بدهس عامل مسجد التجمع الأول يسلم نفسه للشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب سلسلة مطاعم شهيرة، والمتهم بدهس عامل مسجد بالتجمع الأول، بسيارته الفارهة بعد تسليمه نفسه بقسم الشرطة.

ولقي عامل مسجد مصرعه أسفل عجلات سيارة يقودها صاحب سلسلة مطاعم شهيرة بالقاهرة الجديدة، بمنطقة التجمع الأول.

البداية بتلقى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود حادث مروري وجثة رجل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة عامل بمسجد، مصاب بكسر بالجمجمة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.