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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز طرفى مشاجرة بالزجاجات الفارغة فى مطعم بمدينة نصر

حبس
حبس

حجزت نيابة مدينة نصر، طرفى مشاجرة، 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة التشاجر بالزجاجات الفارغة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن إلقاء 3 أشخاص حجارة وزجاجات فارغة على أحد المطاعم بمدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول: 3 أشخاص وطرف ثان: مدير مطعم و4 عمال بسبب محاولة الطرف الثانى صرف الطرف الأول من أمام المطعم محل عملهم، لقيامهم بمضايقة المترددين عليه، تعدى خلالها الطرفان على بعض بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة دون إصابات أو تلفيات.

وتم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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