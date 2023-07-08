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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق الملتقى العلمى الدولى للإعلام والذكاء الاصطناعى بكلية اللغة والإعلام بالقرية الذكية

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

تطلق كلية اللغة والإعلام بالقرية الذكية الملتقي الدولي العلمي الثاني لها هذا العام عن وسائل الإعلام والذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة (LCR Forum 2023)، تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجبا والنقل البحري، في الفترة من 9-11 أكتوبر المقبل بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AASTMT) بالقرية الذكية. 

وتعد النسخة الثانية من الملتقي منبرا رئيسيا يجمع خبراء الصناعة والأوساط الأكاديمية لنشر التطورات التكنولوجية ونتائج البحث العلمي في مجالات الذكاء الاصطناعي (AI) عبر التخصصات والمنافذ الإعلامية، فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

تماشياً مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والاستراتيجية التطلعية "رؤية مصر 2030" التي تلت ذلك، تسعي نسخة هذا العام إلى غرس وتعزيز البحث العلمي الموجه نحو أهداف التنمية المستدامة والابتكار الرائد.

من جانبها أكدت الأستاذة الدكتورة حنان يوسف عميدة كلية اللغة والإعلام بالقرية الذكية ورئيسة الملتقي علي أن الهدف من هذا الملتقي العلمي هو توفير منصة للمنظمات الدولية والمجتمع المدني وصناع الذكاء الاصطناعي لتحفيز الباحثين والمهندسين والعلماء والممارسين متعددي التخصصات الرائدين في المجالات من جميع أنحاء العالم للمساهمة في أحدث نتائج البحوث والأفكار والتطورات والتطبيقات في جميع جوانب الذكاء الاصطناعي والتخصصات ذات الصلة، ومنها وسائل الإعلام والتعليم واللغة والترجمة وعلم الاجتماع وعلم النفس وتخصصات أخري تداخلية عديدة.

وسيتضمن الملتقي العلمي خطابات رئيسية من علماء بارزين، بالإضافة إلى جلسات عرض عامة وخاصة ومتخصصة للأعمال الموجهة نحو الاستدامة، حيث إن الملتقي يستضيف ممثلين عن العديد من الوكالات والمنظمات الدولية، وقادة صناعة الذكاء الاصطناعي، والخبراء الأكاديميين، وصانعي السياسات، والممارسين من أجل:

• تبادل المعلومات حول أحدث الاتجاهات في الذكاء الاصطناعي وكيفية تشكيل الاتجاهات للتخصصات الأخرى، على المستوى الفردي والجماعي.
• تعزيز التعاون الدولي والشراكة من أجل تعزيز الاستخدام العادل والشامل والشفاف للذكاء الاصطناعي عبر التخصصات.
• تعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي وتخفيف مخاطره المحتملة. 
• الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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